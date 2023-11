Entscheidung ist gefallen: Ulm spielt im Donaustadion gegen Freiburg II

Das Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den SC Freiburg II findet nun doch im Donaustadion statt. Das ist aber auch mit einigen Bedingungen verbunden.

Für die Fans des Fußball-Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball gab es in den vergangenen Tagen kaum ein Thema, das mehr diskutiert wurde. Wo findet das Heimspiel am 25. November gegen den SC Freiburg II statt. Noch zu Wochenbeginn wusste man darauf selbst beim Verein noch keine Antwort. Der Wunsch, ein "echtes" Heimspiel im Donaustadion austragen zu dürfen, wurde aber immer deutlich kommuniziert. Lediglich eine Antwort des Deutschen Fußballbundes ( DFB) stand noch aus. Die ist nun eingetroffen.

Der Verein meldete am Freitagnachmittag: "Der SSV Ulm 1846 Fußball wird sein Heimspiel am 25. November gegen den SC Freiburg II im Ulmer Donaustadion bestreiten." Dem entsprechenden Antrag hatte der DFB zugestimmt. Zuvor hatte auch der SC Freiburg bereits seine Bereitschaft erklärt, die Partie in Ulm auszutragen. Das Spiel war zunächst in Aalen angesetzt. Die dortige Arena dient den Ulmern als Ausweichstadion. Eine Lizenzvoraussetzung für die Wintermonate, da es im Donaustadion noch nicht die vom Verband geforderte Rasenheizung gibt.

Der SSV Ulm 1846 Fußball muss bei einer Spielabsage die Mehrkosten tragen

Der Spielort Ulm ist allerdings auch mit bestimmten Bedingungen verbunden: Sollte es am 25. November witterungsbedingt zu einer Spielabsage kommen und ein Nachholtermin notwendig sein, muss der SSV die Mehrkosten für die TV-Produktion tragen. Außerdem würde das Nachholspiel von der DFB-Spielleitung zum nächstmöglichen Termin angesetzt und dann zwingend im Ausweichstadion in Aalen ausgetragen. Der Verein hat den Bedingungen zugestimmt. Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir gegen den SC Freiburg II im Donaustadion spielen können und danken dem DFB, der Stadt Ulm und dem SC Freiburg für die konstruktiven Gespräche. Besonders für unsere Fans ist es wichtig, dass wir ein echtes Heimspiel haben.“

Wo gegen Dortmund II gespielt wird, ist noch unklar

Die Regelung gilt zunächst aber nur für das Spiel gegen die U23 des Bundesligisten. Jedes weitere Spiel, heißt es seitens der Spatzen, werde einzeln bewertet. Wo das Spiel gegen Borussia Dortmund II am Wochenende von 8. bis 10. Dezember stattfindet, ist deshalb noch unklar. Seitens des Vereins heißt es aber: "Wir werden auch hier alles daransetzen, im Donaustadion zu spielen." Betroffen von der Regelung sind zudem die weiteren Begegnungen in der sogenannten Frostperiode gegen Unterhaching, Duisburg, Mannheim und Ingolstadt.