Fußball

vor 36 Min.

Erster gegen Zweiter: Mehr geht nicht in der Fußball-Bezirksliga

Er hat momentan gute Laune: Peter Passer und sein TSV Neu-Ulm führen die Fußball-Bezirksliga an.

Plus In der Bezirksliga freuen sich der TSV Neu-Ulm und die SGM Aufheim-Holzschwang auf das Spitzenspiel. Der Tabellenerste hadert aber mit den Trainingsbedingungen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Von der Dramaturgie her hätte es in der Fußball-Bezirksliga kaum besser laufen können. Ausgerechnet am letzten Vorrundenspieltag (Sonntag, 14.30 Uhr) empfängt Klassenprimus TSV Neu-Ulm den Tabellenzweiten von der SGM Aufheim-Holzschwang.

„Was kann es Schöneres geben“, freut sich SGM-Trainer Andi Spann auf die anstehende Begegnung und legt dabei auch eine ordentliche Portion Demut an den Tag. „Wir sind sehr dankbar, dass wir dieses Spiel in dieser Konstellation machen dürfen“, schiebt er nach. Er betont noch einmal die besondere Situation in der aktuellen Spielzeit mit der erneut verschärften Abstiegsregelung. Unter diesen Voraussetzungen sei seine Mannschaft auf bestem Weg, ein „Traumziel“ fernab von Abstiegssorgen zu erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen