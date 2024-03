Herber Dämpfer für die SGM Aufheim/Holzschwang im Titelrennen

Plus Bezirksliga-Fußballer aus Aufheim und Holzschwang verlieren gegen Bermaringen. Weil auch Verfolger Langenau leer ausgeht, ist der TSV Neu-Ulm großer Gewinner.

Die SGM Aufheim/Holzschwang musste im Titelrennen der Fußball-Bezirksliga einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Hausherren kassierten gegen das Kellerkind aus Bermaringen eine 0:3-Niederlage und liegen jetzt wieder drei Zähler hinter dem Klassenprimus aus Neu-Ulm. „Da müssen wir uns zuallererst an die eigene Nase fassen“, sagte SGM-Trainer Andi Spann.

Damit nahm er jegliche Schärfe aus der Diskussion um einen nicht gegebenen Foulelfmeter in der 62. Minute. Beim Stand von 0:2 war Jan Krumpschmid von einem Bermaringer Abwehrbein glasklar gefällt worden. Schiri Steffen Bierweiler verweigerte aber den eigentlich fälligen Pfiff und vereitelte so eine der wenigen SGM-Chancen auf den Anschluss.