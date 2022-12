Fußball

vor 32 Min.

Warum ein neues Stadion für die Spatzen aktuell kein Thema mehr ist

Im Ulmer Donaustadion wurde auch schon Bundesliga-Fußball gespielt. Das waren freilich andere Zeiten und so müsste der SSV Ulm 1846 Fußball inzwischen bei einem Aufstieg in die 3. Liga einige Auflagen erfüllen.

Plus Ulms Fußballer sind auf dem Sprung in die 3. Liga. Heimat wird wohl noch länger das Donaustadion bleiben – weil sich der Verein zunächst in allen Bereichen stabilisieren will.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

3000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es im letzten Heimspiel des Jahres 2022 gegen Eintracht Trier. Trotz Eiseskälte und Schneefalls. Ein paar Wochen vorher waren im Regionalliga-Spitzenspiel gegen den TSV Steinbach Haiger sogar knapp 4700 Fans ins Donaustadion gekommen. Das Interesse am SSV Ulm 1846 Fußball ist in dieser Saison kontinuierlich größer geworden.

