Neu-Ulm soll für die Handballerinnen nur eine Zwischenstation sein

In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm geht es für die deutschen Handballerinnen Mitte April um die Olympia-Qualifikation. Die Vorfreude ist bereits zu spüren.

Über 4600 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten im November des vergangenen Jahres die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena im Testspiel gegen Ägypten. Alle verfügbaren Tickets waren damals bereits im Vorverkauf weggegangen. Diese Begeisterungsfähigkeit der Fans in der Region hat scheinbar auch beim Deutschen Handball-Bund (DHB) Eindruck hinterlassen, denn im April wird Neu-Ulm erneut zum Schauplatz eines internationalen Vergleichs.

Dieses Mal sind die Frauen zu Gast, kämpfen in der Arena mit Paraguay, Slowenien und Montenegro um zwei der letzten Startplätze bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Die Handball-Männer sind bereits dabei. Bei einem Medientermin am Donnerstag konnten Bundestrainer Markus Gaugisch und Nationalspielern Julia Behnke ihre Vorfreude nicht verbergen. „Das ist das Highlight, auf das wir alle schon so lange hinfiebern“, sagte Gaugisch.

Die Gegner in Neu-Ulm sind Slowenien, Montenegro und Paraguay

Vor allem der Heimvorteil soll beim Turnier vom 11. bis 14. April den Unterschied ausmachen. Für alle drei Spiele der deutschen Frauen sind laut Verband noch Karten erhältlich. Sie treffen am Donnerstag, 11. April, zunächst auf Slowenien (17.45 Uhr), dann wartet am Samstag, 13. April, Montenegro (14.15 Uhr). „Das ist das momentan gefragteste Spiel bei den Fans“, erklärte DHB-Sprecher Tobias Krumm. Zum Abschluss geht es am Sonntag, 14. April, gegen Paraguay (13.30 Uhr).

Auf der Tribüne werden dann auch die beiden Oberhäupter der Doppelstadt sitzen. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sagte: „Wir sind schon stolz, dass die Ratiopharm-Arena ausgewählt worden ist. Der Dienstleistungsgedanke und der tolle Service haben sich scheinbar herumgesprochen.“ Der Ulmer OB Marin Ansbacher wartete gleich mit der eigenen Handball-Vergangenheit auf. Mit einem Augenzwinkern sagte er: „Das war aber bloß Bezirksliga, also nichts Großartiges.“

Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher hat früher selbst Handball gespielt

Die Faszination dieses Sports unterstrich er aber dennoch gerne, hob vor allem die Dynamik und das Miteinander auf dem Feld hervor. Ansbacher ist nicht nur der oberste Dienstherr im Rathaus, sondern auch Präsident des Turngau Ulm. In dieser Funktion sprach er über die Olympia-Qualifikation als „Impuls, sich für Sport zu interessieren“. Er sagte: „Es geht für Kinder und Jugendliche im Sport immer über Vorbilder und das Erleben. Ich selbst bin damals auch über ein solches Erlebnis zum Handball gekommen.“

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft möchte gerne ihren Teil dazu beitragen, die Handball-Begeisterung in der Region noch zu vergrößern. Kreisläuferin Julia Behnke kündigte an: „Wenn am 11. April in der Ratiopharm-Arena das Licht angeht, werden wir zusammen alles für diesen Traum von Olympia geben.“