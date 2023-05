Neu-Ulm/Aufheim

vor 20 Min.

Wird in Neu-Ulm endlich richtiger Fußball auf richtigem Rasen gespielt?

Plus Zuletzt wurden die Spiele der Fußball-Bezirksliga in Neu-Ulm auf künstlichem Geläuf ausgetragen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Während an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga wohl die Entscheidung gefallen ist und Srbija Ulm als Meister so gut wie feststeht, herrscht auch vor dem drittletzten Spieltag im Kampf gegen den Abstieg weiter Spannung. Mit dem TSV Neu-Ulm, dem SV Offenhausen und der SGM Aufheim/Holzschwang laufen auch drei bayerische Vertreter Gefahr, den Gang in die Kreisliga antreten zu müssen.

Der bevorstehende Spieltag ist extrem zerfleddert. Während der TSV Neu-Ulm schon am Mittwoch beim TSV Blaustein zu einem 0:0 gekommen ist, treten Offenhausen (bei Türkspor Neu-Ulm II) und die SGM Aufheim/Holzschwang (in Obenhausen) am Sonntag um 15 Uhr an. Das Kellerduell auf der Alb zwischen dem FV Asch/Sonderbuch und dem TSV Bermaringen findet sogar erst am kommenden Samstag (15.30 Uhr) statt, ebenso wie das Spiel des SC Staig gegen den TSV Blaubeuren (17 Uhr).

