Neu-Ulm

Der SV Offenhausen ist auf der Überholspur unterwegs

Plus Der SV Offenhausen ist das Team der Stunde in der Bezirksliga. Ausgerechnet der Stadtrivale TSV Neu-Ulm will die Serie im Derby beenden.

Von Michael Schuster

Dem TSV Neu-Ulm gelang am vergangenen Sonntag mit seinem Sieg in Obenhausen ein großer Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bezirksliga. Stadtrivale SV Offenhausen schloss nach verkorkster Vorrunde mit Siebenmeilenstiefeln in der Tabelle zum TSV auf und möchte am Sonntag im Spiel am Muthenhölzle (15 Uhr) auch die verbliebenen drei Punkte Rückstand aufholen.

19 von 24 möglichen Punkten holte Aufsteiger Offenhausen aus den vergangenen acht Spielen und mauserte sich so vom abgeschriebenen Abstiegskandidaten zu einem ernsthaften Anwärter auf den Klassenerhalt. Trainer Alexander Höhne erklärt die beeindruckende Serie mit der Rückkehr einiger zuletzt verletzter Spieler. Kapitän Robert Tokic und dessen Führungsqualitäten hebt der Trainer besonders hervor. „Da haben wir enorme Qualität dazubekommen“, sagt er. Aber auch die Mentalität der ganzen Truppe sei maßgeblich für den Aufschwung. Höhne: „Die Mannschaft hat Charakter. Solange wir atmen können, leben wir.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

