Schöne Aussichten, aber auch viel Arbeit für den SSV Ulm 1846 Fußball

Den Aufstieg haben sie in Ulm ausgiebig gefeiert, in den kommenden Wochen warten weitere Herausforderungen auf den SSV Ulm 1846 Fußball – unter anderem wird die Infrastruktur rund um das Donaustadion aufgebessert.

Von Stephan Schöttl

Die Feierlichkeiten waren lang und intensiv. Am Mittwoch hat für die Ulmer Fußballer nach der großen Aufstiegssause aber wieder der Alltag begonnen. In der ersten gemeinsamen Trainingseinheit, vier Tage nach dem Heimsieg gegen Viktoria Köln, ging es Trainer Thomas Wörle vor allem darum, seine Kicker wieder in Bewegung zu bringen und sie auf die letzten beiden Herausforderungen in dieser Saison einzuschwören. Denn die Meisterschaft haben die Spatzen zwar schon vorzeitig sicher, abschenken wollen sie die Partien bei der U23 von Borussia Dortmund (Samstag, 14 Uhr) und eine Woche später im Donaustadion gegen den SC Verl freilich nicht. Immerhin gibt es auch noch eine beeindruckende Serie zu verteidigen: In der Liga ist der SSV im Jahr 2024 immer noch ungeschlagen.

Arbeit wartet aber nicht nur auf dem Rasen auf die Ulmer, vor allem hinter den Kulissen werden sie in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten ordentlich gefordert sein. Die Anforderungen, die von der Deutschen Fußballliga ( DFL) an die Erst- und Zweitligisten gestellt werden, haben es in sich. Auch den Spatzen wurden bereits einige Aufgaben mit auf den Weg gegeben, die zum Teil schon bis spätestens 17. Juli erledigt sein müssen.

