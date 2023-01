Tischtennis

vor 16 Min.

Der TTC Neu-Ulm scheitert einmal mehr am eigenen Nervenkostüm

Plus Das 2:3 der jungen Neu-Ulmer Tischtennis-Mannschaft gegen Mühlhausen ist die fünfte Niederlage in Folge. Trainer Mazunov wünscht sich einen Routinier.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm hat auch das Rückspiel beim Post-SV Mühlhausen verloren. Das 2:3 in Thüringen war die fünfte Niederlage in Folge. Wie zuvor schon gegen Saarbrücken, fehlten letztlich ein paar Punkte im Entscheidungssatz des Schlussdoppels. „Schade, so läuft das Spiel eben“, kommentierte TTC-Coach Dimitrij Mazunov.

