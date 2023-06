Ulm

06.06.2023

Der Kapitän der Spatzen holt sich die Trophäe

Plus Jo Reichert wurde im Mai „Sportstar des Monats“. Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist er ein Sympathieträger und er wird dem Verein die Treue halten – auch nach der aktiven Karriere.

Von Pit Meier

Die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im Mai war erneut spannend bis zum Schluss. Johannes „Jo“ Reichert, der Kapitän des Drittliga-Aufsteigers SSV Ulm 1846 Fußball, war sicher von Anfang an der Favorit und er hatte sich auch bald an die Spitze gesetzt. Doch Zehnkämpfer Manuel Eitel blieb ihm bis zuletzt dicht auf den Fersen, zwischenzeitlich rückte er ihm sogar dicht auf die Pelle. Letztlich verteidigte Reichert aber seine Führung und holte sich mit einem Vorsprung von 164 Stimmen die Trophäe unserer Redaktion im Mai. Er wurde damit Nachfolger von Fatih Ademi, dem Torjäger des TSV Babenhausen und April-Sportstar. Eine derartige Auszeichnung hat der 31-jährige Reichert in seiner doch schon etwas längeren Karriere noch nicht erhalten: „Spieler der Saison war ich mal, aber noch nie Sieger bei so einer Wahl. Das ist eine tolle Sache, das freut mich richtig.“

Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen bei unserer Sportstar-Wahl fast 2600 Stimmen abgegeben. Spatzen-Kapitän Reichert gewann mit 1183 Stimmen, was 46 Prozent entspricht. Auf Platz zwei kam Zehnkämpfer Eitel, der beim Meeting in Götzis in die Weltklasse vorgestoßen ist. Er brachte 1019 Stimmen zusammen, das sind 39 Prozent. Dahinter folgen mit 203 und 119 Stimmen die Handball-Torjägerin Alicia Staigmüller und ihr Vereinskollege Andrei Mitrofan, der bei den Männern des SC Vöhringen im Tor steht. Auf Rang fünf landete mit 66 Stimmen Anton Gavel, der die Basketballer von Ratiopharm Ulm als Trainer in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft geführt hat. Auf ihn und seine Mannschaft kommen jetzt noch mindestens drei und maximal fünf Spiele gegen die Telekom Baskets Bonn zu – es sind die wichtigsten der Saison.

