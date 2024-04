Ulm

Europa applaudiert Trevion Williams von Ratiopharm Ulm

Plus Trevion Williams wird ins First Team des Eurocups gewählt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das für Ratiopharm Ulm eine rundum erfreuliche Nachricht ist.

Von Pit Meier

So sehr lange war Ratiopharm Ulm gar nicht dabei im Basketball-Eurocup. Der deutsche Meister verabschiedete sich bereits im Achtelfinale mit einer 79:88-Heimniederlage gegen die spanische Mannschaft Badalona. Aber die Fans, Trainer und Kapitäne der anderen Teilnehmer hatten Anfang März schon genug gesehen von Trevion Williams und wählten den Center von Ratiopharm Ulm in die beste Mannschaft dieses Wettbewerbs – ins sogenannte First Team. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das eine rundum erfreuliche Nachricht ist für Ratiopharm Ulm und die Basketballfans in der Region.

So einer Auszeichnung macht sich schließlich sehr gut im Lebenslauf, damit lässt sich international allerbeste Eigenwerbung betreiben. Williams dürfte jetzt erst recht im Schaufenster stehen und wahrscheinlich auf dem Zettel von einigen Euroleague-Vereinen. Die vermutlich ohnehin geringe Chance, dass er ein weiteres Jahr in Ulm bleibt, sie dürfte sich damit weiter verringert haben. Für wie lange Williams unterschrieben hat, das wurde bei seiner Verpflichtung zwar von Vereinsseite nicht kommuniziert. Aber darauf kommt es auch nicht an. Verträge sind im Basketball allen Erfahrungen nach vor allem dafür da, um Ausstiegsklauseln rein zu schreiben.

