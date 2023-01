Feuerwehreinsatz am Rastplatz Seligweiler: Kind bleibt in Drehtür stecken

Am Rastplatz und Autohof Seligweiler kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Das Kind kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein elf Jahre altes Kind ist am Donnerstagmittag am Rastplatz Seligweiler, nördlich von Ulm, in einer Drehtür stecken geblieben. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, war die Feuerwehr aus Elchingen alarmiert worden. Der Junge kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Meldung zum Vorfall war gegen 12.37 Uhr bei der integrierten Leitstelle eingegangen. Ein Polizeisprecher berichtete zunächst, dass mehrere Kinder in der Drehtür gefangen gewesen seien, dann hieß es, es sei ein Mann gewesen. Am Tag später korrigierte der Sprecher die Angaben auf Anfrage: Es sei ein Elfjähriger gewesen, der beim Verlassen des Hotels mit weiteren Kindern durch die Drehtür wollte. Dabei aber mit dem Oberarm stecken blieb.

Die Wehren aus Oberelchingen und Thalfingen würden unter dem Stichwort "Person eingeklemmt THL 3" alarmiert, wie später auf deren Facebook-Seite berichtet wird. Es habe sich um eine Gruppe von Skifahrern gehenadelt, die auf dem Heimweg von Südtirol nach Belgien zum Mittagessen an dem Rasthof eingekehrt waren. Gemeinsam mit dem ASB Langenau konnte das Kind befreit werden. Weitere in der Drehtür eingeschlossene Kinder seien unverletzt geblieben und wurden bis zur Weiterfahrt der Busse betreut.

Wie es überhaupt dazu kommen konnte, war von der Polizei nicht zu erfahren. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Der Einsatz war offensichtlich schnell erledigt. Gegen 13.30 Uhr war vor Ort niemand mehr anzutreffen. (AZ/thhe)