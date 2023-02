Ulm

vor 19 Min.

Hilfe nach Erdbeben: Warum die Ulmer Rettungshunde nicht ausrücken

In den Trümmern eines Abbruchhauses trainiert die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm.

Plus Die Ulmer Rettungshunde gelten eigentlich als prädestiniert für die Suche nach Verschütteten. Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien kommen sie aber nicht zum Einsatz.

Von Michael Kroha

Immer wieder trainieren sie in abgerissenen Gebäuden und testen in den Trümmern ihr Spürnasen: Die Rettungshundestaffeln der Ulmer Feuerwehr oder auch des Deutschen Rotes Kreuzes gelten daher eigentlich als prädestiniert für einen Einsatz nach einem Erdbeben, um dort nach Verschütteten zu suchen. Und trotzdem kommen die Hundeführerinnen und -führer aus Ulm nach dem verheerenden Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit Tausenden Toten nicht zum Einsatz.

