Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 25 Min.

Günstige Mietwohnungen: "Die Lage auf dem Markt spitzt sich zu"

Neubauten wie der Südstadtbogen in Neu-Ulm sind derzeit die Ausnahme. Durch das sinkende Angebot an Wohnungen steigen die Mietpreise quer durch die Region.

Plus Während die Kaufpreise für Immobilien rund um Ulm leicht rückläufig sind, gehen die Mieten weiter nach oben. Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Kaufpreise für Häuser sind in Illertissen innerhalb von zehn Jahren im Durchschnitt um 70 Prozent gestiegen, in der Stadtmitte von Ulm um mehr als 100 Prozent und in der Neu-Ulmer Innenstadt sogar um 121 Prozent. Inzwischen aber gehen sie leicht nach unten. Das geht aus dem Wohnmarktbericht 2024 hervor, den das Ulmer Maklerbüro Tentschert jetzt vorgestellt hat. Die fallenden Kaufpreise lassen jedoch die Nachfrage nach Mietwohnungen steigen. Die werden deshalb fast überall teurer, ob in Ulm, Senden oder Weißenhorn. Und ein Ende ist nicht abzusehen.

So haben sich die Mietpreise in Ulm und Neu-Ulm entwickelt

"Die Lage auf dem Mietmarkt spitzt sich zu", sagte Projektleiterin Stefanie Gergele, bei der Vorstellung des Berichts. "Gerade bei günstigen Wohnungen ist der Markt sehr eng", ergänzte ihr Chef Martin Tentschert. Denn die Neubautätigkeit sei derzeit fast bei null angekommen. "Das wird auch nicht so schnell nach oben gehen." Mieter, die eine erschwingliche Bleibe in der Region suchen, schauen daher häufig in die Röhre. "Da ist die Not schon da, das sehen wir daran, wie viele Leute bei uns anrufen", so Gergele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen