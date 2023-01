Ulm

vor 46 Min.

Massenschlägerei wegen "Nichtigkeit" am Eselsberg? Das ist bislang bekannt

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei zu der Massenschlägerei am Ulmer Eselsberg an. Zu den Hintergründen gibt es widersprüchliche Angaben.

Plus An der Adalbert-Stifter-Schule soll ein Streit geklärt werden. Dann stürmen Dutzende, wohl auch bewaffnete Männer aus dem Gebüsch. Schüsse fallen. Was die Polizei bislang weiß.

Aus Büschen seien sie gekommen, um zwei jüngere Männer zu verprügeln. Bis zu 30 Personen sollen an der Massenschlägerei an der Adalbert-Stifter-Schule am Ulmer Eselsberg beteiligt gewesen sein. Auch Schüsse sollen gefallen sein. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, ermittelt wird wegen schweren Landfriedensbruchs. Inzwischen haben Beteiligte wohl erste Angaben gemacht – auch zum möglichen Hintergrund.

