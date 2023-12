Ulm/Neu-Ulm

Aufbau für Weihnachtscircus läuft: Ist der Donausteg rechtzeitig wieder frei?

Plus Wenn der Ulmer Weihnachtscircus startet, sollte der gesperrte Donausteg bei Offenhausen wieder frei sein. Ist das angesichts von Schnee, Kälte und Hochwasser zu halten?

Von Michael Kroha

Auf dem Rüssel des Elefanten lag am Montag noch eine zentimeterdicke Schneeschicht. Wäre er nicht aus Kunststoff, wäre er womöglich erfroren. Bei Minusgraden und damit erschwerten Bedingungen ist diese Woche auf dem Ulmer Volksfestplatz in der Friedrichsau der Aufbau für den Weihnachtscircus gestartet. Am 21. Dezember soll es losgehen. Am selben Tag sollte der seit Wochen gesperrte Donausteg bei Offenhausen wieder zugänglich sein. Doch kann das angesichts von Hochwasser, Schnee und Kälte gehalten werden?

Bei der zuständigen Neu-Ulmer Stadtverwaltung gibt es auf diese Frage noch keine finale Antwort. Am Montag hätte dazu zwar eine Besprechung vor Ort stattgefunden, die sich genau damit auseinandersetzen sollte, so Lutz Dietl, Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau bei der Stadt Neu-Ulm. Als Mitte November die Donau Hochwasser hatte, hätten die Arbeiten pausiert. Inwiefern das zwischenzeitlich kompensiert werden konnte, müsse aber noch geklärt werden.

