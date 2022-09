Bus und Tram bei Kulturnacht nicht mehr gratis: SPD übt scharfe Kritik

Weil der Ding-Aktionstag "Ohne Auto mobil" ausfällt, brauchen Kulturnacht-Besucher diesmal Fahrscheine. Es gibt Kritik, nicht nur am Verkehrsverbund.

Die SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat kritisiert, dass Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm Busse und Straßenbahnen nicht mehr kostenfrei nutzen dürfen. Fraktionschef Martin Ansbacher, Stellvertreterin Dagmar Engels und Linken-Stadträtin Eva-Maria Glathe Braun bezeichnen das als "völlig kontraproduktiv und kleinlich". Sie erkennen Fehler und stellen eine Forderung auf.

Der kostenlose Nahverkehr während der Kulturnacht war eigentlich nie Bestandteil der Aktion – die Besucherinnen und Besucher profitierten vom zeitgleich stattfindenden Aktionstag "Ohne Auto mobil" des Verkehrsverbunds Ding. Doch der fällt diesmal aus und damit auch die Möglichkeit, gratis mit den Öffentlichen zu fahren. "Stillschweigend ist er wohl nach den pandemiebedingten Ausfällen eingestellt worden", mutmaßen Ansbacher, Engels und Glathe-Braun in einem Schreiben an Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Immerhin gebe es den "Green Parking Day" weiter, der zeigen soll, wie Menschen und Stadt von verkehrsberuhigten Bereichen und zusätzlichen Pflanzen anstelle von Blech und Asphalt profitieren würden.

Kein gratis Nahverkehr bei der Kultladen Ulm/Neu-Ulm

Vom Aus für den ticketfreien Tag habe man aus den Medien erfahren, bemängeln die Politikerinnen und der Politiker. Dabei werde den meisten in der Bevölkerung immer deutlicher, welche Auswirkungen der Klimawandel habe. "Zusätzlich sind wir alle zum Energiesparen angehalten, um es durch den Winter zu schaffen", erinnern sie. Die Abschaffung des Ding-Aktionstages sei das falsche Signal. Offenbar sei bei der Vorbereitung der Kulturnacht versäumt worden, mit einem Kombiticket eine andere Lösung zu schaffen. Künftig, so fordern die drei, solle es wieder eine ticketfreie Lösung für Kulturnächte und Green Parking Days geben. Zudem soll der Oberbürgermeister mitteilen, ob der Aufsichtsrat des Ding in die Entscheidung eingebunden war. Dem Gremium gehören mit Timo Ried (FWG) und Wolfgang Stittrich (Grüne) zwei Ulmer Stadträte an.

Indes gibt es eine kurzfristige Absage: Die Kulturnacht wird ohne das Programm des Ulmer Weltladens stattfinden, da die Wettervorhersage die Veranstaltung im Freien unmöglich erscheinen lässt. In den Innenraum soll sie wegen des Corona-Infektionsrisikos nicht verlegt worden, wie Vorsitzender Lothar Heusohn mitteilt. Auch das Canapé Rouge auf dem Münsterplatz entfällt.