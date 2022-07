Das Donaufest findet gute Antworten auf den Krieg in der Ukraine

Lokal Das Donaufest feiert Frieden und Freundschaft, ohne den Krieg zu vergessen. Es gibt richtige Antworten auf das Grauen in der Ukraine. Die Gesellschaft hilft.

Zeit, wieder zu feiern. Oder? Das Donaufest ist ein Festival der Völkerverständigung, junge Menschen aus vielen Ländern kommen nach Ulm und Neu-Ulm. Es geht um Frieden, Freundschaft, Zusammenarbeit, die Überwindung von Problemen. Auch Ukrainerinnen und Ukrainer waren immer schon dabei. Ist jetzt also die Zeit, fröhlich anzustoßen, wenn in ihrem Land die Bomben einschlagen?