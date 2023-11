Das Gedenken an die Novemberpogrome und der Judenhass von heute

85 Jahre, nachdem die Ulmer Synagoge verwüstet wurde, steigt die Zahl antisemitischer Vorfälle. Doch es gibt auch Zeichen des gemeinsamen Strebens nach Frieden.

Jahr für Jahr erinnert ein Davidstern aus Lichtern auf dem Weinhof an die Novemberpogrome, bei denen auch die Ulmer Synagoge verwüstet wurde. 212 Ulmer Jüdinnen und Juden wurden in der Zeit der NS-Herrschaft ermordet. 85 Jahre später beobachtete die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/ Neu-Ulm eine "bedrohliche Zunahme antisemitischer Aufmärsche und Angriffe" im Land und hat die Gedenkfeier unter das Motto "Nie wieder ist jetzt!" gestellt. Ein Projekt des DZOK möchte beitragen, bewusster mit Sprache umzugehen und Hass einzudämmen.

Der Kammerchor der Universität Ulm begleitet die um 19 Uhr beginnende Veranstaltung, davor gibt es um 18.30 Uhr eine Kurzandacht im Münster. Der evangelische Dekan Torsten Krannich und sein katholischer Amtskollege Ulrich Kloos haben sich bereits zuvor für ein Zeichen starkgemacht. Am vergangenen Wochenende trafen sich Vertreter des Ulmer Rats der Religionen zu einem Friedensgebet. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: "Nach dem beispiellosen Terroranschlag der Hamas auf Israel und der Eskalation im gesamten Nahen Osten, setzen sich Mitglieder der jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden sowie gemeinsam mit Oberbürgermeister Gunter Czisch für Frieden, Menschlichkeit und ein respektvolles Miteinander ein." Die Erklärung solle als Hilferuf zu Gott dringen, "mit der dringenden Bitte um Frieden und Versöhnung, damit all das Leid, das Terror und Krieg verursachen, bald ein Ende haben möge".

Ulmer Dekane setzten sich für Stellungnahme des Rats der Religionen ein

Rabbiner Shneur Trebnik hebt den Einsatz der Dekane hervor. Sie hätten sich intensiv um die Erklärung bemüht. "Als Betroffener wollte ich mich nicht direkt einmischen", sagt er. Die Stellungnahme des Rats der Religionen beurteilt Trebnik als wichtiges Zeichen. Nicht in allen deutschen Städten sei so etwas gelungen. "Aber es war nicht einfach und es ging nicht schnell genug", schränkt der Rabbiner ein. Es müsse selbstverständlich sein, den Angriff zu verurteilen: "Das war mehr als ein Terroranschlag, das war ein Massaker."

Kurz vor dem Friedensgebet hatte er sich bei einem "Friedensdialog" im Radiosender Donau3.FM mit dem für Ulm und Neu-Ulm zuständigen Iman Luqman Ahmad Shahid von der islamischen Gemeinschaft Ahmadiyya in Augsburg ausgetauscht. Beide beteten für den Frieden und warben für gegenseitigen Respekt. Der Imam verurteilte den Angriff durch die Hamas, forderte Schutz für die Zivilbevölkerung ein und kündigte an, die Ulmer Synagoge besuchen zu wollen. Trebnik bedauerte, dass er solche Sätze von wenigen islamischen Geistlichen in Deutschland gehört habe.

Antisemitische Vorfälle in Ulm und Senden

Über judenfeindliche Erlebnisse hat der Rabbi immer wieder gesprochen. Die Synagoge am Weinhof war mehrfach Ziel von Attacken, im Juni 2021 scheiterte ein Brandanschlag. Nach dem Angriff durch die Hamas ist in Ulm ein Palästina-Graffiti an einem Schaufenster entdeckt worden. Am vergangenen Wochenende hat jemand Steine gegen die Scheibe eines israelischen Ladens in Senden geworfen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) nennt die Zahl der Meldungen antisemitischer Vorfälle "exorbitant hoch". Björn Milbradt, Soziologe am Deutschen Jugendinstitut, bezeichnet soziale Medien als eine Quelle für Antisemitismus bei jungen Menschen.

Das Ulmer Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) möchte jungen Menschen mit dem Projekt "Language Matters" helfen, demokratiefeindliche und menschenverachtende Sprache zu erkennen. Die dazugehörige Ausstellung "Man wird ja wohl noch sagen dürfen …" tourt in drei Ausführungen durch die Republik und ist im vergangenen Jahr von 1500 Leuten besucht worden, von 13. bis 24. November wird sie im Foyer des Landratsamts Alb-Donau-Kreis in der Schillerstraße 30 in Ulm gezeigt.

Projekt "Language Matters" des DZOK wendet sich gegen Hass in der Sprache

Im Projekt wird bei Workshops erarbeitet, wie man menschenfeindlichen Äußerungen widersprechen kann. Antisemitismus ist eines der Themen im Fokus. "Eine Ausstellung alleine wird so etwas nicht lösen", sagt Gedenkstättenpädagogin Annette Lein. Man könne Denkanstöße geben. Je mehr Zeit eine Gruppe für das Thema habe, desto mehr öffneten sich junge Menschen. Dann würden Fragen gestellt und Meinungen geäußert, über die diskutiert werde. Judenfeindliche Sätze bekommt Lein nicht zu hören. "Aber Lehrer spiegeln uns teilweise, dass es so etwas gibt."

Jugendliche und Fachleute arbeiten mit Quellen aus Vergangenheit und Gegenwart. "Jugendliche werden täglich mit dem Bruch von Sprachtabus konfrontiert, das wollen wir offenlegen", beschreibt Lein. Es solle klar werden, was hinter bestimmten Begriffen steckt, etwa hinter dem Wort "asozial". Auch ein Arbeitsheft hat das DZOK herausgegeben. Ein Informationspaket für Lehrkräfte gibt es beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg: Was steckt hinter dem Nahostkonflikt? Wie kann man mit Antisemitismus umgehen? Wie funktioniert salafistische Propaganda? Auch Online-Sprechstunden sollen helfen, auf Hass zu reagieren, der seit dem Hamas-Angriff stärker aufkeimt.

Wie sich die Stimmung in Ulm und Neu-Ulm entwickeln wird und wie sie sich aufs Gedenken am Jahrestag der Pogromnacht auswirkt, kann der Ulmer Rabbiner nicht einschätzen: "Ich habe keine Glaskugel." Für die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Doppelstadt steht fest, die Gedenkfeier scheine notwendig wie nie. Ein Mann wird dort in diesem Jahr nicht sprechen: "Normalerweise halte ich einen Beitrag, aber ich bin diesmal im Ausland", sagt Shneur Trebnik.