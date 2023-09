Ulm/Neu-Ulm

Einstein-Marathon 2023: Wird die Letzte Generation auch in Ulm aktiv?

Plus Nach den Störaktionen in Berlin ist die Letzte Generation beim Einstein-Marathon ein Thema. Die Veranstalter bleiben entspannt.

Der Laufsport an sich gilt nun nicht unbedingt als klimaschädlich. Dennoch versuchten die Klimaschützer von der Letzten Generation jüngst, den Berlin-Marathon auf vielfältige Weise zu stören. Die Aktivisten stürmten noch vor dem Start auf die Strecke, verschütteten orange Farbe und versuchten sich festzukleben, was die Polizei jedoch verhinderte. Ob die Klimaaktivisten auch am Sonntag beim Lauf-Event des Jahres in Ulm im Einsatz sein werden, ist noch nicht bekannt. Polizei und Organisationsteam zeigten sich in der Frage jedoch entspannt.

Könnten Klimaaktivsten auch den Einstein-Marathon in Ulm stören?

"Androhungen von Aktionen wie in Berlin am vergangenen Wochenende gab es glücklicherweise noch nicht. Außerdem ist Laufen ja klimaneutral, insofern gehen wir davon aus, dass das am Sonntag gut verlaufen wird", sagte Mitorganisator Florian Wacker auf der Pressekonferenz am Montag. Nach den Worten eines Polizeisprechers lägen auch den Ordnungshütern in Ulm und Neu-Ulm keine Erkenntnisse zu geplanten Störungen vor, man sei jedoch nach Wochen der Vorbereitung gewappnet. So abwegig, wie sie wirken, sind Klimaproteste bei einer Laufveranstaltung wie dem Einstein-Marathon jedenfalls nicht, denn durch die Organisation solcher Großereignisse entstehen Unmengen an Müll und CO 2 .

