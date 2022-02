Zu groß: Sparkasse Neu-Ulm will Teile des Brückenhauses fremd vermieten

Plus Der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen ist ihr Brückenhaus zu groß geworden. Damit ist das Kreditinstitut nicht allein - überall rund um Ulm und Neu-Ulm stehen Büros leer.

Mit dem markanten Sparkassen-Brückenhaus auf der Insel in Neu-Ulm hat die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen 2015 ein neues Kapitel aufgeschlagen. 30 Millionen Euro kostete der Bau. Und jetzt ist er zu groß. Allein ist die Sparkasse mit diesem Problem nicht.