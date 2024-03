Ulm

vor 8 Min.

Siedepunkt-Restaurant jetzt ohne Michelin-Stern: "Das war abzusehen"

Plus Das Lokal in Böfingen wurde sechsmal in Folge vom Guide Michelin prämiert, jetzt aber nicht. Der Geschäftsführer spricht über die Gründe und die Pläne für die Zukunft.

Von Michael Kroha

Von fünf Sterne-Restaurants im Raum Ulm sind nur noch vier übrig: das bi:braut und der Seestern in Ulm, das "Esszimmer im Oberschwäbischen Hof" in Schwendi sowie der Gasthof zum Bad in Langenau. Von der Liste des Guide Michelin verschwunden ist das Siedepunkt-Restaurant in Ulm-Böfingen. Seit 2017 holte das Lokal sechsmal in Folge immer einen Stern. Auch als Hendrik Friedrich Ende 2022 die Küchenleitung dort übernahm, wurde das Team vom Guide Michelin prämiert. Nun aber geht es leer aus. "Das war abzusehen", sagt Holger Behrens, Geschäftsführer der leitenden Sunny Hotelmanagement GmbH.

Für ihn liegen die Gründe der verloren gegangenen Auszeichnung auf der Hand. Schließlich sei das Lokal seit Anfang Januar und noch immer geschlossen. "Dann kann man keinen Stern erhalten", sagt Behrens. Man stehe mit dem Guide Michelin in Kontakt und habe daher vor der Veröffentlichung des Restaurantführers am Dienstagabend in Hamburg bereits davon gewusst.

