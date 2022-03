Meteorologe Sven Plöger warnt: Große Teile der Welt werden unbewohnbar

Seit über 20 Jahren präsentiert Sven Plöger "Das Wetter im Ersten". Der vielleicht prominenteste Wahl-Ulmer will über den Klimawandel informieren, ohne zu missionieren.

Einmal mehr ist es den Machern der "Ulmer Denkanstöße" gelungen, einen echten Publikumsmagnet zu gewinnen. Der Diplom-Meteorologe Sven Plöger ist einem Millionenpublikum bekannt als Gesicht von "Das Wetter im Ersten". Seit mehr als 20 Jahren sagt Plöger Regen, Wind und Sonnenschein in der ARD voraus.

Sven Plöger spricht im Ulmer Stadthaus

Jüngst war er als Referent im Ulmer Stadthaus zur Eröffnung der aktuellen Vortragsreihe zu Gast. Vor rund 100 Besuchern sprach Plöger über den Klimawandel, der derzeit hinter der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine aus dem Bewusstsein der Menschen gerutscht sei. "Das war im Sommer 2018 anders, als nach der Langzeitdürre der Klimawandel für jeden spürbar geworden ist." Dabei räumte der Wetterprofi ein, dass es den Klimawandel schon immer auf der Erde gegeben habe, nur nicht in einem derart rasanten Tempo: "In der Eiszeit vor rund 11.000 Jahren waren die Täler der Alpen von Gletschern überzogen und Berlin wäre unter einer etwa 500 Meter dicken Eisschicht zu finden gewesen", sagt Plöger und erklärt, dass die durchschnittliche Temperatur damals nur rund vier Grad kälter gewesen sei, als heute.

Der Wald und der Klimawandel 1 / 3 Zurück Vorwärts Dem Wald wird im Kampf gegen den Klimawandel eine bedeutende Rolle eingeräumt. Wie die gesamte Vegetation sind Bäume nämlich in der Lage, CO2 aus der Luft in ihren Stämmen zu speichern. Man sagt, dass in einem Kubikmeter Holz etwa eine Tonne CO2 gebunden ist.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen, dass es mit der Speicherung allein nicht getan ist. Es geht auch darum, wie das Holz genutzt wird, wenn es einmal geerntet ist. Wird es zum Beispiel verheizt, wird das CO2 sofort wieder freigesetzt. Wird es dagegen als Bauholz genutzt, dann bleibt es länger gespeichert.

Ebenfalls betont wird, dass der Wald im Kampf gegen den Klimawandel lediglich ein Baustein sein kann. 2019 betrug der gesamtdeutsche CO2-Ausstoß knapp 900 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Im gleichen Jahr speicherten die deutschen Wälder nur rund 30 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich. (mahei)

Plöger blickte an das Ende unseres Jahrhunderts, für das Wissenschaftler weiterhin eine Erwärmung von vier Grad voraussagen und regte damit die Fantasie seiner Zuhörer an: "Wenn Sie nun wissen, wie die Erde ausgesehen hat, die vier Grad kälter war, stellen Sie sich vor, wie die Verhältnisse bei vier Grad mehr sein werden." Die Erde wäre dann in weiten Teilen nicht mehr bewohnbar, was gewaltige Flüchtlingsströme mit sich bringen würde. Die Verantwortung für den Klimawandel sieht Plöger unter anderem im eigenen Land. "Wir Deutschen liegen im internationalen Ranking der Emissionen auf dem sechsten Platz."

Buchautor, Dokumentarfilmer oder Fernsehmoderator Sven Plöger ist als Wetterexperte der ARD bekannt. Foto: Andreas Brücken

Bei insgesamt 194 Ländern bedeute das, dass man hier noch nicht viel gegen den Klimawandel gemacht hätte. Doch will der Wetterprophet nicht die Apokalypse offenbaren, sondern positiv bleiben: "Das wäre so, als ob Eltern wollen, dass es ihren Kindern einmal schlechter geht als ihnen selbst." Nur noch wenige Jahren würden der Menschheit bleiben, um den endgültigen Kippeffekt des Klimas zu verhindern, erklärt Plöger und bringt das Problem auf den Punkt: "Wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen nicht der verdient, der die Umwelt zerstört."

Sven Plöger spricht in Ulm über die Tragik der Allmende

Als "Tragik der Allmende" zitiert Plöger die aktuelle Situation, in der Ressourcen nicht effizient genutzt werden und durch Übernutzung bedroht sind, sodass die Nutzer sich endlich selbst in Not bringen würden. Als Beispiel nennt Plöger die Arktis: Dort schmilzt durch den Klimawandel das Eis, wodurch der Zugang zu etwa 90 Milliarden Barrel Erdöl möglich sei. "Würde sich jeder noch so verantwortungsbewusste Besitzer dieser Ölquellen in seinem Handeln zurückhalten, wenn sich dann ein Anderer daran bedient?" Ernüchtert gibt Plöger deshalb zu, dass die Menschheit die Welt nicht bis zum Morgen retten wird. Stattdessen müsse man sich auf ein internationales "Jahrhundertgeschäft" einigen, das von den Vereinten Nationen geführt wird. Doch dafür sei eine 100-prozentige Zustimmung im Gremium nötig, was bedeute, dass der Bremser das Tempo angeben würde.