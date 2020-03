vor 32 Min.

Auch diese Termine sind abgesagt

Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise müssen folgende Events in der Region ausfallen

Neuburgs Kulturbetrieb steht still: Museen und Theater sind geschlossen, Konzerte abgesagt. Auch in anderen Kommunen des Landkreises müssen immer mehr Veranstaltungen wegen des Risikos, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, entfallen. Um welche Events der Region es sich handelt, haben wir in unserer Übersicht zusammengestellt.

Es findet kein Kabarett mit Stefan Waghubinger in Ehekirchen statt. Wie der Grüne Dorfkreis berichtet, war der Abend für Freitag, 20. März, im Gasthaus Daferner in Schönesberg geplant. Man bemühe sich um einen Ersatztermin im Jahr 2021, heißt es vonseiten der Veranstalter. Von der aktuellen Entwicklung ist ein weiteres Kabarett betroffen: Am 19. März wäre Stephan Bauer in der Kleinkunstbühne aufgetreten. Auch dieser Termin ist verschoben – auf 26. Juni um 20 Uhr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Der für den heutigen Dienstag, 17. März, angesetzte Musikantenhoagarten im Gasthof Stief in Schrobenhausen muss ebenfalls entfallen. Ebenso das Wirtshaus-Singen beim Kellerwirt in Burgheim im März. Sollte die im April geplante Jubiläumsveranstaltung stattfinden können, würde dies rechtzeitig bekanntgegeben. Wer das Theaterstück „Da Pfenningfuchser“ zwischen 20. März und 5. April im Pfarrstadl Stepperg sehen wollte, muss wegen der Corona-Krise darauf verzichten. Alle Vorführungen sind gestrichen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bezahlte und reservierte Karten vorerst ihre Gültigkeit behalten. In Ludwigsmoos fällt indes das Worship-Konzert in der evangelischen Kirche aus. Es war ursprünglich für Samstag, 28. März, angesetzt. Aus aktuellem Anlass werden die Theateraufführungen der Theatergruppe des Schützenvereines Alt Baring abgesagt. Auch das Neuburger Schloss hält seine Türen bis einschließlich 19. April geschlossen – das beinhaltet unter anderem die populäre Rizzi-Ausstellung ebenso wie die Flämische Galerie. Bis auf Weiteres verschoben ist die Ausstellung von „Kunst & Handwerk“, die am 21. und 22. März im Pfarrzentrum Schrobenhausen gastieren würde.

Um das Infektionsrisiko zu miniminieren, verzichten die Ruheständler der Fliegerhorst-Feuerwehr auf ein Treffen beim Westenthanner. Es hätte am Mittwoch, 18. März, stattfinden sollen. Ähnlich verfährt der Tierschutzverein. Dessen Vorsitzender Gerd Schmidt sagt die geplante Versammlung am Freitag, 20. März, im Huba ab. Auch die Jahresversammlung der Naturfreunde am 20. März entfällt. Der Alternativtermin ist für Freitag, 24. April, um 19 Uhr angesetzt. Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Feldkirchen am 26. März entfällt ebenfalls wegen des Coronavirus. Die Ver.di BeG Post- und Telekomsenioren verschieben ihre Mitgliederversammlung vom 25. März auf unbestimmte Zeit. Der Neuburger Verein für Gartenbau und Landschaftspflege sagt seine Versammlung und seinen Obstbaumschnittkurs ab. Auch der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Rennertshofen hat die für 18. März geplante Jahresversammlung ausgesetzt. Der Vortrag „Beethoven 250“ von Albert Basel am Mittwoch, 18. März, findet nicht statt. Das Institut für Politische Bildung der Hanns-Seidel-Stiftung teilt mit, dass alle Seminare bis einschließlich 19. April ausfallen.

Sämtliche Übungsstunden des TSV Neuburg werden bis 19. April eingestellt. Auch die Osteorporosegruppe des VdK in der Turnhalle Am Schwalbanger am 17. März entfällt. Der SC Ried sagt seine Jahresversammlung ab. Sie war für 20. März mit Neuwahlen des Vorstands geplant.

Der Elternbeirat des Kindergartens von Rennertshofen hat den für Sonntag, 22. März, geplanten Secondhand-Basar in der Turnhalle wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt.

Aus demselben Grund schränkt das Landratsamt seinen Kundenverkehr ein. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, werden Bürger darum gebeten, nur für unaufschiebbare Erledigungen und nur nach vorheriger Terminvereinbarung ins Amt zu kommen. Weitere Anliegen sind soweit wie möglich per Telefon oder E-Mail zu klären. Falls der Besuch des Landratsamts unumgänglich sei, müsse vorab ein Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter vereinbart werden. Weiter heißt es: Da Menschenansammlungen zu vermeiden seien, könne immer nur eine Person zu ihrem jeweiligen Anliegen vorsprechen. Am Eingang der Behörde ist zur Sicherstellung ab Montag eine Eingangsschleuse eingerichtet. Es werden nur Personen eingelassen, die einen bestätigten Termin vorweisen können. Dieselben Regelungen gelten auch für die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen. Das Landratsamt sagt außerdem die beiden Veranstaltungen „Vortrag zum Umgang mit kulturellen Besonderheiten von Zugewanderten“ am Freitag, 20. März, sowie den Vereinstag am Samstag, 21. März, ab.

Wie das Landratsamt fährt auch die Neuburger Stadtverwaltung ihren Dienstbetrieb massiv zurück. Mit sofortiger Wirkung sind Stadtbücherei und Tourist-Info geschlossen. Das Rathaus, die Außenstellen von Kultur-, Umwelt und Tiefbauamt, außerdem das Stadtarchiv und das Rechnungsprüfungsamt bleiben für den Parteiverkehr komplett gesperrt. Zudem wird der Kundenverkehr bei der Stadtverwaltung auf ein Minimum reduziert. Grundsätzlich seien Anliegen – soweit möglich – per Telefon oder E-Mail abzuklären, teilt die Verwaltung mit. Auch hier sollen Bürger nur nach vorheriger Terminvereinbarung und nur für „absolut unaufschiebbare Erledigungen“ in das Verwaltungsgebäude Harmonie kommen.

Auch das Rathaus Ehekirchen bleibt neben Kläranlage und Bauhof bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. (mg, höku, nr)

* Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Themen folgen