vor 19 Min.

B16: Schwerer Unfall nach rowdyhaftem Überholmanöver

21-Jähriger schert trotz Überholverbot aus und kollidiert mit entgegenkommenden BMW. Der 23-Jährige Fahrer muss schwer verletzt aus seinem Wagen befreit werden.

Drei Menschen verletzt wurden bei einem Unfall am Dienstagabend auf der B16 bei Burgheim. Laut Polizeibericht wollte ein 23-Jähriger aus Rain gegen 19.50 Uhr mit seinem BMW auf Höhe Burgheim nach links in die Ausfahrt abbiegen und fuhr dazu auf die Abbiegespur. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Seat in Richtung Donauwörth unterwegs war, überholte kurz vor der Ausfahrt trotz Sperrfläche und Überholverbot einen vorausfahrenden Sattelzug und kollidierte dabei frontal mit dem BMW. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Burgheim mit einem Rettungsspreizer geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Klinikum Ingolstadt. Der Unfallverursacher und sein 22-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus Neuburg. Beide Autos wurden laut Polizei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war zwei Stunden lang komplett gesperrt. (nel)