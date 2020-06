vor 17 Min.

Freier Eintritt

Inhaber der Ehrenamtskarte können die Landesausstellung umsonst besuchen

Im Landkreis Aichach-Friedberg findet derzeit die Bayerische Landesausstellung statt. Wie das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KOBE) am Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt, haben alle Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte freien Eintritt in die Ausstellungen sowie in die Dauerausstellung des Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg, des Stadtmuseums Aichach und des Wittelsbacher Museums Aichach.

Die Bayerische Landesausstellung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Haus der Bayerischen Geschichte, dem Landkreis Aichach-Friedberg und den Städten Aichach und Friedberg. Sie präsentiert mit kostbaren Leihgaben und virtuellen Stadtgeschichten, wie Bayern im Mittelalter Städteland wurde. Die Landesausstellung findet sowohl in Aichach (FeuerHaus) als auch im Friedberger Schloss statt. Beide Städte wurden bewusst für die Landesausstellung ausgesucht. Sie haben die Gestalt der typischen bayerischen Landstadt im Kern bis heute bewahrt und bieten eine hohe Besichtigungsqualität. Konzept der Landesausstellung ist es, die beiden Städte als größte Ausstellungsobjekte in Präsentation und Besichtigung einzubeziehen. (nr)

