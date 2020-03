Gamisch bleibt in Ehekirchen Rathauschef

Plus Günter Gamisch (FW) geht in seine dritte Amtsperiode. Was Herausforderer Michael Funk (CSU) zur Niederlage sagt und wo beide die Wahl verfolgt haben.

Im Garten und in der Küche statt im Rathaus verfolgte Günter Gamisch die Kommunalwahl 2020. Nur seine Ehefrau Katja Staps war bei ihm, als feststand: Der 56-Jährige Freie Wähler (FW) wird weitere sechs Jahre Chef im Ehekirchener Rathaus sein. Er setzte sich mit 63,4 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Michael Funk ( CSU) durch. Die Wahlbeteiligung in Ehekirchen lag bei 73,6 Prozent.

Aufgrund des Coronavirus verbrachte Gamisch den Wahlabend zuhause in trauter Zweisamkeit, wie er am Telefon erzählte. „Es war total spannend“, sagte Gamisch. Er sei durchaus aufgeregt gewesen, zumindest bis nur noch ein Briefwahlbezirkergebnis bei der Auszählung fehlte. Zwar gewann Gamisch in jedem Stimmbezirk – in Seiboldsdorf/Dinkelshausen erreichte der amtierende Bürgermeister aber zum Beispiel nur 56,2 Prozent der Stimmen, in Walda/Schainbach nur 57,1 Prozent. In Ambach hingegen schnitt er mit 75 Prozent am besten ab, gefolgt vom Stimmbezirk Buch/Bonsal/Holzkirchen (68,8 Prozent).

Ehekirchen: Gamisch schneidet bei der Kommunalwahl 2020 deutlich schlechter ab als 2014

Obwohl Gamisch 2014 insgesamt noch 86,2 Prozent aller Wähler in Ehekirchen überzeugt hatte – und damit deutlich mehr als diesmal –, zeigte er sich mit dem Ergebnis 2020 zufrieden. Denn: „In zwölf Jahren Amtszeit muss man auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen“, so der 56-Jährige.

Michael Funk (CSU) konnte sich nicht gegen den amtierenden Bürgermeister in Ehekirchen durchsetzen. Er verfolgte die Wahlergebnisse in Nordendorf. Bild: Funk

Michael Funk sagte zu seiner Niederlage: „Im ersten Moment ist man immer enttäuscht. Ich finde es ein bisschen schade für mich und mein Team. Wir haben uns viel Arbeit gemacht.“ Gegen den Amtsinhaber sei es nun mal schwer, suchte Funk am Wahlabend eine Erklärung. Eines stimmte ihn positiv: Immerhin habe die CSU heuer besser abgeschnitten als vor sechs Jahren. Funk hofft nun darauf, dass seine Partei im Gemeinderat ein paar Sitze mehr ergattert als bislang. Der 37-Jährige verfolgte die Kommunalwahl in Nordendorf, wo er selbst als Wahlleiter tätig war. Dort musste er also zwei Bildschirme parallel im Blick haben. „Ich war nervös. Bis zur Auszählung der Briefwahl habe ich noch gehofft“, erzählte Funk.

Nachdem das Ergebnis bekannt war, trudelte bei Günter Gamisch ein Glückwunsch nach dem anderen ein, von der Familie und von Kollegen. Lange feiern könne er nicht, sagte Gamisch. Gleich in der Früh müsse er sich wieder mit Maßnahmen gegen das Coronavirus beschäftigen. Aber einen Spaziergang wolle er vielleicht noch machen.

