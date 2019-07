15:59 Uhr

Heimspiel für Innenminister Horst Seehofer in Neuburg

Zur Bezirksversammlung der Jungen Union kam viel Politikprominenz nach Neuburg. Horst Seehofer genoss dabei sichtlich das Bad in der jungen Menge.

Von Manfred Dittenhofer

Ein Heimspiel absolvierte der Bundesinnenminister am Samstag in Neuburg. Horst Seehofer genoss sichtlich das Bad in der jungen Menge. Der Bundesinnenminister berichtete leutselig aus seinem Ministerium. Die Junge Union Oberbayern hatte nach Neuburg ins Kolpinghaus zum Bezirkstag geladen. Und nicht nur die Delegierten strömten in die Ottheinrichstadt. Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner, JU-Bundesvorsitzender Tilman Kuban und der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, kamen zur Bezirksversammlung. Am Sonntag dann besuchten die Delegierten zusammen mit Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef in Berlin, das militärische Luftfahrtzentrum in Manching.

Tobias Zech (Mitte) wurde zum Ehrenvorsitzenden der JU Oberbayern ernannt. Mit ihm freuen sich (von links) JU-Bundesvorsitzender Tilman Kuban, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bundesinnenminister Horst Seehofer und JU-Bezirksvorsitzender Daniel Artmann. Bild: Manfred Dittenhofer

Der 70. Geburtstag von Horst Seehofer wurde mit einer Torte nachgefeiert

Aber nun zu Horst Seehofer, dessen 70. Geburtstag vor zwei Wochen auch am Samstag im Kolpinghaus mit einer Torte noch einmal nachgefeiert wurde. Der Innenminister sang ein Loblied auf Bayern und seine Bewohner. Und natürlich auch viel Anerkennung für den Nachwuchs hatte Seehofer im Gepäck. „Ihr seid die Herzkammer Oberbayerns.“ Seehofer würdigte die Arbeit der CSU, der Union und der JU und gab den Jungpolitikern Ratschläge für die Zukunft mit. Zuerst einmal müssten sie Haltung zeigen. Für Überzeugungen eintreten, bedeute auch, Ecken und Kanten zu zeigen. Für seine Überzeugungen sei er selbst auch als Innenminister eingetreten und so sei Deutschland ein Stück sicherer geworden. Die geringste Kriminalitätsrate, die höchste Auflösequote. Seehofer lobte die Polizei. In Neuburg führte sein erster Weg bei seiner Ankunft zu den sichernden Beamten. Einen kurzen Plausch mit Neuburgs Dienststellenleiter Norbert Bachmaier ließ sich der Bundesinnenminister nicht entgehen. Und auch bei seiner Rede forderte er die JU’ler auf, die Arbeit der Polizei anzuerkennen. „Unsere Polizei braucht Rückhalt aus der Politik und aus der Gesellschaft.“

Nachhaltigkeit war für Horst Seehofer ein wichtiges Thema in Neuburg

Nachhaltigkeit war für Seehofer eine weitere wichtige Botschaft an die Delegierten. Und diese beschränkte er nicht nur auf den Umweltschutz. Er ist zwar für eine CO2-Besteuerung, will aber im Gegenzug dafür andere steuerliche Entlastungen. „Die Wirtschaft und die kleinen Leute dürfen nicht überbelastet werden.“ Und schließlich appellierte Seehofer dafür, dass die CSU wieder näher an den Bürger rücke. Volkstümlich heiße, zu erkennen, wie die Menschen denken. Und dieses Denken und Fühlen müsse die Partei aufnehmen. „Dann kommen wir auch wieder aus dem 20-Prozentturm.“

Dass Seehofer ein Heimspiel hatte und dieses auch gewann, zeigten die stehenden Ovationen nach seiner Rede. Währenddessen war Landtagspräsidentin Ilse Aigner fast unerkannt in den Saal geschlüpft. Überreichte „dem Horst“ dann auf der Bühne eine Geburtstagstorte, die Matthias Enghuber besorgt hatte. Der Neuburger Landtagsabgeordnete wurde mit anderen Mitstreitern aus dem Vorstandsgremium der JU Oberbayern verabschiedet. Als stellvertretender Vorsitzender hatte der Neuburger lange an Schlüsselstelle mitgewirkt. „Im Vorstand treffen sich hochmotivierte Leute. Das Arbeiten hat richtig Spaß gemacht.“ 22 Kreisverbände sind unter dem Dach des Bezirksverbandes vereint. Vielseitig seien die Themen und Einblicke gewesen, so Enghuber. Und vor allem würde der Bezirk auch von der Ebene der Minister wahrgenommen.

Bei den Wahlen zum Bezirksvorsitz wurde Daniel Artmann aus Rosenheim wieder als Vorsitzender gewählt. Einer seiner Stellvertreter wurde Maximilian Götz aus Neuburg, Kreisvorsitzender der JU Neuburg-Schrobenhausen. Weitere Stellvertreter sind Benedikt Dittmann aus Altötting, Dominik Ullmann aus Miesbach und Wiebke Höricke aus München.

In Neuburg fühlten sich die Delegierten sichtlich wohl, was Artmann auch bei seiner Rede zum Ausdruck brachte: „Hier spürt man Geschichte, hier spürt man Heimat, aber hier spürt man auch Zukunft.“ Und genau diese Zukunft wolle die JU mitgestalten. Daher beanspruche man auch den Übergang der Kanzlerkandidatur mitzugestalten. Artmann will vor allem gegen die Politikverdrossenheit junger Leute vorgehen. Die käme aber auch durch Postengeschachere in Berlin und Brüssel und einer absolut mangelhaften Kommunikation. Die CSU müsse selbstbewusster und schlagfertiger werden, einfach moderner. Auch Maximilian Götz will mehr Kooperationen mit anderen Verbänden und vor allem die jungen Menschen näher an der Politik sehen.

Themen Folgen