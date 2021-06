Neue Angebote beim Nahverkehr in der Region 10

Nicht nur das 365-Euro-Ticket kommt in diesem Jahr. Die INVG arbeitet jetzt auch mit Regensburg zusammen und am Audi Bahnhalt gibt es eine neue Verbindung.

Der Nahverkehr in der Region soll attraktiver werden. Deshalb werden im Verkehrsverbund VGI neue Angebote geschaffen. Es wird ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende geben, das Busangebot wird mit dem Regensburger Nahverkehrsverbund vernetzt und am Audi-Bahnhalt gibt es eine neue Verbindung für die Frühschicht.

Die INVG arbeitet mit dem Verkehrsverbund Regensburg zusammen

Ab dem „kleinen“ Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 12. Juni können Fahrgäste aus Neustadt an der Donau (Kreis Kelheim) das VGI-Tarifsystem nutzen. Pendler müssen dann nur noch einen statt bisher zwei Fahrscheine in Richtung Ingolstadt lösen – im Gegenzug können Fahrgäste aus Münchsmünster (Kreis Pfaffenhofen) mit Ziel Regensburg RVV-Fahrscheine erwerben. Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner gab dazu vergangenes Jahr den Impuls: „Die Tarifkooperation zwischen den beiden Verbünden VGI und RVV bringt Vorteile für die Einwohner beider Landkreise, da sie im jeweiligen Randbereich auch den Nachbarverbund mit nur einem Fahrschein günstig nutzen können.“

Von Pfaffenhofen wird es eine zusätzliche Verbindung zum Audi Bahnhalt geben. Foto: INVG

Für Schüler und Auszubildende gibt es ab August das 365-Euro-Ticket

Am 1. August wird das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende eingeführt. Mit dieser neuen Netzkarte kann das gesamte VGI-Verbundgebiet ganzjährig für beliebig viele Fahrten genutzt werden. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf begrüßt als Vorsitzender des VGI diesen Schritt: „Das 365-Euro-Ticket ist für Schüler und Auszubildende ein sehr attraktives Angebot, mit dem der ÖPNV auch in der Freizeit genutzt werden kann.“

Von Pfaffenhofen fährt ein weiterer Zug zum Audi Bahnhalt

Als dritte ÖPNV-Verbesserung kommt zum „großen“ Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 12. Dezember 2021 eine Angebotserweiterung zwischen Pfaffenhofen und Ingolstadt hinzu. Von Montag bis Samstag fährt ab Pfaffenhofen um 5 Uhr eine Regionalbahn, die um 5.32 Uhr den Bahnhof Ingolstadt Audi erreicht. Audi Werkleiter Achim Heinfling: „Die zusätzliche Bahnfahrt erhöht die Attraktivität des ÖPNV insbesondere für unsere Mitarbeitenden aus dem Süden der Region Ingolstadt, da sie passgenau auf den Beginn der Frühschicht abgestimmt ist.“ Laut VGI-Geschäftsstellenleiter Robert Frank verkürzt sich die Zeit für Pendler, die bisher mit dem Bus unterwegs waren, um rund eine halbe Stunde.

Der Verkehrsverbund VGI ist der Zusammenschluss der drei Landkreise Eichstätt, Neuburg und Pfaffenhofen sowie der Stadt Ingolstadt. Zusammen mit den Bus- und Bahnunternehmen fördert der VGI den Ausbau und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Der Auftakt war die Einführung des VGI-Verbundtarifs im Jahr 2018, weitere Schritte folgten mit der Inbetriebnahme des Bahnhofs Ingolstadt Audi im Dezember 2019 und mit der Eröffnung des Bahnhalts Brunnen in 2020.

Robert Frank erwartet nach dem Corona-Einbruch bald wieder steigende Fahrgastzahlen: „Der ÖPNV ist schon jetzt sicher und bleibt es auch nach Überwindung der Pandemie – das Infektionsrisiko ist nicht höher als im Auto oder beim Einkaufen. Dies wurde mehrfach durch verschiedene wissenschaftliche Studien belegt. Die ÖPNV-Branche hat die Hygienestandards umfassend erhöht und sorgt auch zukünftig für ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Fahrgäste.“ (nr)

