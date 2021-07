Königsmoos will sich im Einklang mit dem Donaumoos entwickeln

Ein Arbeitskreis soll erarbeiten, wie sich die Gemeinde entwickeln will und kann, ohne dem Moorkörper zu schaden.

Um mit der künftigen Gemeindeentwicklung harmonierende Maßnahmen zum Moorkörperschutz zu erarbeiten, wird auf Antrag der Bürgergemeinschaft Königsmoos ein Arbeitskreis gebildet. Dazu haben sich die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung entschieden. Für den achtköpfigen Arbeitskreis sind Erhard Berger ( SPD) und Kevin Schmidl ( AfD) als jeweils einzige Vertreter ihrer Parteien gesetzt, von jeder der übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen – also Freie Wähler, CSU und Bürgergemeinschaft Königsmoos – werden ihm je zwei Personen angehören.

Vor Abstimmung mit den Nachbargemeinden solle man sich erst einmal klar werden, was für Königsmoos von Bedeutung sei, sagte Bürgermeister Heinrich Seißler (FW). Wozu laut Hans-Peter Schnepf (BGK) vor allem auch gehöre, „in der oberen Etage“ tatsächlich Gehör zu finden, und nicht wieder, wie nach dem Besuch von Markus Söder bereits bemängelt, außen vor zu sein. Stefan Fäustlin plädierte dafür, zwecks wissenschaftlicher Expertisen Professor Drösler von der Hochschule Weihenstephan als einen „Mann der Fakten“ einzuladen, ebenso den Greifswalder Moorexperten Michael Succow. „Viele von uns haben in manchen Dingen vielleicht nur ein Halbwissen.“

Wie viele seiner Kollegen sprach sich auch Marco Stemmer (CSU) pro Arbeitskreis aus. Allerdings möchte er dabei vornehmlich auf die fachliche Kompetenz der Landwirte im Gemeinderat setzen. „Ihr kennt die Böden am besten.“ Auch Stemmer würde gerne Externe mit einbeziehen – was Heinrich Seißler grundsätzlich nicht ablehnte, zunächst gelte es jedoch, keine Zeit zu verlieren. „Den Input, so notwendig, kann man sich jederzeit dazu holen“, so Seißler. Die im Arbeitskreis erörterten Ziele könnten schließlich in den Zweckverband eingespeist werden. Der Königsmooser Bürgermeister ist überzeugt: „Wir müssen unseren Teil zur Moorrenaturierung, zum Klimaschutz, beitragen. Wir müssen als Gemeinde auch unseren Teil zu dem, was weltweit notwendig ist, leisten.“