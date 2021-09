Neuburg-Schrobenhausen

Bundestagswahl: So wird das Ergebnis im Landkreis bewertet

Plus Für die einen sind 24 Prozent ein schwerer Schlag, für die anderen 2,4 Prozent ein grandioser Erfolg. Wie im Landkreis die Ergebnisse der Bundestagswahl bewertet werden.

Von Claudia Stegmann und Katrin Kretzmann

Haltung bewahren – und dorthin blicken, wo die Lage noch schlechter ist. Das ist am Tag 1 nach der Bundestagswahl die Strategie, die die Union fährt. Die CDU stürzt bundesweit auf 24 Prozent ab, auf bayerischer Ebene fährt sie mit 31,7 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein. Kein Wunder also, dass sich die Begeisterung am Sonntag im CSU-Haus in Ingolstadt in Grenzen gehalten hat.

