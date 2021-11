Neuburg-Schrobenhausen

19:55 Uhr

"Nicht-Geimpfte werden diskriminiert“: Wie sich die Corona-Regeln in Neuburg auswirken

Plus Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen greifen seit Dienstag strengere Corona-Regeln. Wie sich dadurch die Zahlen von Tests und Impfungen entwickeln und warum so mancher schimpft.

Täglich schnellt die Zahl an Neuinfizierten weiter in die Höhe. Die Auslastung der Intensivbetten in den beiden Krankenhäusern in Neuburg und Schrobenhausen lag zuletzt bei 100 Prozent. Damit die Corona-Lage nicht noch weiter außer Kontrolle gerät, wurden bereits am Dienstag im Landkreis wie in der gesamten Region 10 die Zügel angezogen und die Hygienemaßnahmen verschärft. In vielen Bereichen wie Fitnessstudios, Theater, Schwimmbäder oder Kinos gilt mittlerweile die 2G-Regel. Wer in eine Gaststätte oder in ein Hotel will, oder zum Friseur oder zur Kosmetikerin möchte, muss die 3G-Plus-Regel erfüllen. Heißt: Er muss geimpft oder genesen sein oder einen teuren PCR-Test vorlegen. Wer macht denn so etwas und was heißt das für die betroffenen Betriebe? Und: Nehmen Erstimpfungen angesichts der strengeren Regeln nun zu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen