Rennertshofen

vor 33 Min.

Thomas Hager bleibt CSU-Chef in Rennertshofen

Plus Vorstand der CSU in der Marktgemeinde wurde ohne Gegenstimme bestätigt. Bürgermeister Hirschbeck ist "tief enttäuscht" über die wiederaufgenommen Planung zum Polder Bertoldsheim.

Von Manfred Dittenhofer

Endlich wieder beisammen sein, diskutieren, zurück und nach vorne blicken. Die CSU Ortsgruppe Rennertshofen tat dies ausführlich bei ihrer ersten Jahreshauptversammlung nach über zwei Jahren in der Schlossgaststätte in Bertoldsheim. Die dringend erforderlichen Vorstandswahlen waren schnell abgehakt. Das anschließende Resümee von Ortsvorssitzendem Thomas Hager reichte zurück bis zur letzten Kommunalwahl, dessen Ergebnis er kritisch bewertete. Beim Blick nach vorne nahm er die Arbeit im Gemeinderat und die anstehende Bundestagswahl in den Fokus.

