vor 16 Min.

Straßenbau in Neuburg: In diesem Jahr gleich drei Großprojekte

Das Acht-Millionen-Euro-Projekt am Neuburger Südpark geht in den Endspurt. Bis spätestens 22. Juli sollen laut Staatlichem Bauamt in Ingolstadt hier die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Plus Am Südpark steht das große Finale bevor, östlich davon soll die Fahrbahn erneuert werden. Zudem ist ein Großprojekt zwischen Neuburg und Bergheim geplant. Wie das abläuft und worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Von Michael Kienastl

Gleich drei große Straßenbauprojekte inklusive Vollsperrungen stehen in diesem Jahr in und um Neuburg an oder kommen zum Abschluss. Konkret geht es um die seit gut zwei Jahren dauernden Bauarbeiten am Südpark, um Erhaltungsmaßnahmen zwischen dem Südpark und dem Kreisverkehr an der Münchener Straße sowie einem größeren Projekt zwischen Neuburg und Bergheim.

