Neue Donaubrücke bei Bertoldsheim wird früher freigegeben

Seit Wochen ist die Donaubrücke Bertoldsheim gesperrt. Doch jetzt wird der Neubau früher als gedacht fertig. Autofahrer brauchen im Herbst aber erneut Geduld.

Jetzt geht alles sehr schnell: Die neue Donaubrücke bei Bertoldsheim soll bereits Ende kommender Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden. Damit wäre der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Bauherr seiner Zeit voraus. Josef Gehring von der Bauabteilung im Landratsamt begründet den geänderten Zeitplan mit dem guten Baufortschritt. Außerdem stehe fest, dass die alte Kraftwerksbrücke ab sofort nicht mehr benutzbar ist. Leitplanken und andere Sicherheitseinrichtungen seien bereits abmontiert. Gehring: „Die alte Brücke ist jetzt Geschichte.“

Der Verkehr rollt also künftig nur noch über die brandneue Brücke. Als Freigabetermin fasst der Bauherr übernächsten Freitag, 11. August, ins Auge. Damit endet dann die Komplettsperrung nach knapp sechs Wochen. Seit 3. Juli waren davon insbesondere die Menschen aus der Region Burgheim und Rennertshofen belastet. 20 Kilometer Umweg über Marxheim und Rain müssen sich noch gut eine Woche auf sich nehmen.