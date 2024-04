Eichstätt

vor 47 Min.

Prozessauftakt zum Mord in Eichstätt: Angeklagter bezeichnet Tat als "Unfall"

Plus Am Landgericht Ingolstadt muss sich ein 25-Jähriger verantworten, weil er einen anderen Mann erstochen haben soll. Was die Staatsanwaltschaft ihm genau vorwirft und wie der Angeklagte darauf reagiert.

Von Dorothee Pfaffel

Das Schwurgericht am Landgericht Ingolstadt muss sich derzeit nicht nur mit dem sogenannten Doppelgängerinnen-Mord auseinandersetzen, nun war auch noch Auftakt in einem anderen Prozess, in dem der Angeklagte unter Mordverdacht steht: Ein heute 25-Jähriger soll in Eichstätt im vergangenen Juni einen Mann erstochen haben. Der Angeklagte gibt den Stich mit seinem Messer zu, um einen geplanten geplanten Mord habe es sich aber nicht gehandelt. Vielmehr sei alles ein "Unfall" gewesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Folgendes zur Last: Am Nachmittag des 19. Juni 2023 soll er zum Anwesen seiner Halbschwester in der Clara-Staiger-Straße im Westen Eichstätts gekommen sein, weil er glaubte, dort seine zwei Kinder vorzufinden. Dort waren außerdem noch die Ex-Freundin des Angeklagten, die Cousine des Angeklagten und der Lebensgefährte der Halbschwester. Zuvor hatte die Ex-Freundin dem Angeklagten mitgeteilt, dass er die gemeinsamen Kinder an diesem Tag nicht sehen könne. Daraufhin wurde der Beschuldigte wütend und schickte seiner Ex-Freundin mehrere Nachrichten, in denen er unter anderem drohte "Ich werde kommen und ihn aufschlitzen wie ein Schwein! Die 15 Jahre nehme ich in Kauf." Gegen 16.15 Uhr soll der Angeklagte dann zum Haus gelangt sein - in der Annahme, er treffe auf einen Nebenbuhler, heißt es in der Anklageschrift. Dann sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Da der Beschuldigte das Anwesen nicht verlassen wollte, schubste ihn der andere Mann Richtung Ausgang. Da soll Angeklagte seinem Kontrahenten "mit einem bis dahin hinter dem Rücken gehaltenen Messer in Tötungsabsicht - entsprechend seiner Ankündigung - ohne rechtfertigenden oder entschuldigenden Grund einmal wuchtig linksseitig in die Brust" gestochen haben, so die Staatsanwältin. Der Geschädigte erlitt eine stark blutende Wunde und starb gegen 17 Uhr im Eichstätter Krankenhaus.

