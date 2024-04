Eichstätt

vor 33 Min.

Urteil im Mordprozess: "Es war kein Unfall"

Plus Ein 25-Jähriger hat im vergangenen Jahr einen Mann in Eichstätt erstochen. Jetzt ist das Urteil gefallen: Der Angeklagte muss lebenslang ins Gefängnis.

Von Luzia Grasser

Die Kammer am Landgericht in Ingolstadt war überzeugt: So, wie der 25-Jährige auf der Anklagebank den tödlichen Messerstich begründet hatte, kann es keineswegs gewesen sein. "Es war kein Unfall", sagte Vorsitzender Richter Konrad Kliegl im vollbesetzten Sitzungssaal 12 im Ingolstädter Landgericht. "Es war eine vorsätzliche Tötung." Am Montag hat das Gericht das Urteil verkündet: Der Mann aus dem Kreis Eichstätt muss wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen lebenslang ins Gefängnis. Er hatte am 19. Juni des vergangenen Jahres einen 35-Jährigen erstochen. Offenbar hielt er den Unbekannten für einen Nebenbuhler, der ihm den Umgang mit seinen beiden kleinen Kindern verwehren könnte.

Der verhängnisvolle Nachmittag hatte am Eichstätter Markplatz begonnen. Der Mann aus dem Kreis Eichstätt hatte ein paar Bier getrunken, da sah er seine Ex-Freundin vorbeigehen. Sollte die nicht jetzt, um diese Zeit, bei den gemeinsamen Kindern sein und sich um sie kümmern? "Er steigerte sich immer mehr in die Vorstellung hinein, dass sie einen Mann trifft und die Kinder vernachlässigt", so Kliegl in seiner Begründung. Wenig später rief er die junge Frau an – und hörte im Hintergrund eine Männerstimme. Für ihn der endgültige Beweis für seine These. In den Minuten darauf schickte er immer wieder Nachrichten ab, die in der Rückschau klingen wie die Ankündigung dessen, war nur kurze Zeit später folgen sollte: "Ein Typ, der stirbt, versprochen" – "Es ist das Ende, selbst wenn ich in den Bau gehe" – "Ich schlitze ihn heute auf wie ein Schwein". Dieses Mal sollten es keine leeren Drohungen sein, wie so viele Male zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen