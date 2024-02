Starke Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Gaimersheim

In Gaimersheim ist ein Verkehrsunfall passiert, als eine Autofahrerin abbiegen wollte. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr eine 35-jährige Ingolstädterin mit ihrem BMW auf der Lilienthalstraße in Richtung Kreisstraße EI 12 und wollte dort nach links abbiegen. Für sie galt hier „Vorfahrt gewähren“, berichtet die Polizei. Zeitgleich fuhr eine 47-jährige Frau aus Meitingen mit ihrem Kia die Kreisstraße EI 12 von Gaimersheim kommend in Richtung Ingolstadt. Beim Abbiegevorgang der BMW-Fahrerin kollidierten beide Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro ist entstanden. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Abschleppungen kam es teilweise zu starken Verkehrsbehinderungen. (AZ)

