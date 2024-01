Verwirrter Autofahrer in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs

Über mehrere Stunden gefährdet ein verwirrter Mann andere Autofahrer. Der 42-Jährige fährt Schlangenlinien auf der Autobahn und kommt in den Gegenverkehr - bis die Polizei ihn stoppt.

Ein 49-jähriger Mann aus Nürnberg hat über mehrere Stunden die Verkehrspolizei Ingolstadt beschäftigt. Sein Fahrverhalten auf der Autobahn in Richtung München war äußert merkwürdig, so dass ihn mehrere Zeugen bei der Polizei meldeten. Bereits auf Höhe Allersberg fiel der Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Er pendelte mehrfach zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen hin und her und konnte seine Spur nicht halten. An der Autobahnausfahrt Denkendorf fuhr der BMW-Fahrer ab.

Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge erneut bei der Polizei und meldeten den gleichen Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stammham und Hepberg. Hier kam der Fahrer immer wieder in den Gegenverkehr oder fuhr stellenweise komplett auf der Gegenfahrbahn. Mehrere Autofahrer mussten ausweichen oder stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Verwirrter Mann aus Nürnberg kommt bei Heperg in den Gegenverkehr

Gegen 9.05 Uhr, touchierte der BMW in Hepberg einen entgegenkommenden Glastransporter und demolierte seinen eigenen, linken Außenspiegel. Am Transporter entstand augenscheinlich kein Schaden. Schlussendlich konnten die eingesetzten Streifen der Verkehrspolizei Ingolstadt den BMW an der Autobahnausfahrt Lenting anhalten und stoppen.

Der Rettungsdienst konnte bei dem Fahrer keine akute gesundheitliche Beeinträchtigung feststellen. Alkohol- und ein Drogentest verliefen negativ. Der Fahrer zeigte sich aber laut Pressebericht deutlich verwirrt und war offensichtlich nicht in der Lage ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Er gab an, dass sein Ziel eigentlich Weiden in der Oberpfalz gewesen wäre. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Führerschein beschlagnahmt. Hinzugerufene Arbeitskollegen kümmerten sich weiter um den Mann. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

