Mehrfacher Betrug in der Region: Steckte eine Bande dahinter?

Plus Landgericht Ingolstadt: Vier Männer und eine Frau sollen Elektrogeschäfte und Tankstellen um Geld gebracht haben. Gingen sie als Bande vor? Wer war der Anführer?

Von Dorothee Pfaffel

Besonders groß ist er nicht. Eher klein. Auch kein Muskelprotz. Trotzdem wirkt der Mann so, als sollte man sich nicht mit ihm anlegen. Mit Fußfesseln wird der 31-Jährige in den Gerichtssaal elf des Landgerichts Ingolstadt geführt. Diesen Gang hat er noch öfter vor sich. Neun Termine sind für den Prozess angesetzt. Dem Angeklagten, der schon mehrfach vorbestraft ist, wird banden- und gewerbsmäßiger Betrug in rund 20 Fällen vorgeworfen, außerdem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Laut Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige der Entscheider in einer fünfköpfigen Bande gewesen sein, die 2020/2021 mehrere Elektrofachmärkte und Tankstellen in der Region und darüber hinaus um ihr Geld gebracht hat.

Die Fußfesseln muss der Mann den ganzen Verhandlungstag tragen. Gefesselt wird ein Angeklagter immer dann, wenn Fluchtgefahr besteht oder wenn er in Haft auffällig geworden ist. Der 31-Jährige wurde vergangenen Sommer mit europäischem Haftbefehl gesucht und schließlich im Oktober in Italien festgenommen. Ob er sich absichtlich dorthin abgesetzt hatte oder ob er, wie er selbst sagt, aus anderen Gründen wieder nach Italien ziehen wollte, wo auch seine Eltern leben, ist unklar. Seitdem sitzt er jedenfalls in Untersuchungshaft.

