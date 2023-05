Unfallflucht auf der A9: Lkw-Fahrer fährt nach Kollision weiter

Durch einen unbedachten Fahrstreifenwechsel eines Lastwagens kam es auf der A9 bei Reichertshofen zu einem Zusammenstoß. Die Polizei Ingolstadt sucht nun Zeugen.

Eine 60-jährige Frau aus Obergriesbach war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr mit ihrem Volvoauf der A9 bei Langenbruck in Richtung Nürnberg auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr eine 34-jährige Frau aus Fürstenfeldbruck mit ihrem BMW. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer zog vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren, so dass die Volvo-Fahrerin auf den linken Streifen ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Wie die Polizei mitteilt, musste die BMW-Fahrerin durch diesen Fahrstreifenwechsel eine Vollbremsung einleiten und kam ins Schleudern.

Unfallflucht auf der A9: Polizei Ingolstadt sucht Zeugen

Dabei stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen den unbekannten Lastwagen. Dieser setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vorsorglich wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand eine Sachschaden von 2000 Euro. Der Schaden am Lastwagen ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)