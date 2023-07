Airbus will bei Militärluftfahrt weiter an der Spitze bleiben

Nach der Bestellung amerikanischer F-35 durch den Bund zeigt sich die Belegschaft von Airbus Defence and Space in Manching kämpferisch. Die Forderungen sind klar.

Die Entscheidung, fünfunddreißig US-amerikanische F-35 zu bestellen, sei eine Enttäuschung für die Belegschaft von Airbus Defence and Space gewesen, machte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas Pretzl bei der Airbus-Betriebsversammlung am Montag deutlich. Dass es nun Bestrebungen für den Kauf weiterer F-35 gebe, gleichzeitig den mit europäischen Partnern entwickelten und in Deutschland gebauten Eurofighter nicht zum Zug kommen zu lassen, sei ein Schlag ins Gesicht. Es gäbe einen Trend, die Luftwaffe mit amerikanischen Gerät auszustatten. Ob Marineseefernaufklärer, Transporthubschrauber und Kampfflugzeuge, alles amerikanische Produkte.

„Im Gegensatz zur Beschaffung der F-35 stärken die Eurofighter-Weiterentwicklungen die eigenständige Ausrüstung der Luftstreitkräfte in Europa. Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit können unabhängig von anderen garantiert werden. Und die Zukunft der militärischen Luftfahrtindustrie in Deutschland mit ihren hochqualifizierten Beschäftigten wäre gesichert. Deutschland braucht eine klare Strategie und einen Fahrplan“, wird Pretzl in einer Mitteilung von Airbus zitiert.

Zur Erinnerung: Die Bundesregierung hatte Ende des vergangenen Jahres F-35 aus den USA im Wert von rund 10 Milliarden Euro bestellt. Medienberichten zufolge, weil das europäische Eurofighter Programm nicht schnell genug in Schwung gekommen war und angesichts des Ukraine-Kriegs nun die Zeit drängte. Außerdem wurden Eurofighter nie zertifiziert, Atomwaffen zu tragen.

Betriebsversammlung Airbus: IG Metall fordert Fahrplan für die Zeitenwende

Jürgen Bühl, Ressortleiter Koordination Branchenpolitik beim IG Metall-Vorstand, stellte fest, dass die Beschäftigten in der wehrtechnischen Industrie herausragende Arbeit leisten: "Für die Zukunft der Branche, für die Sicherheit der Arbeitsplätze müssen daher jetzt die Weichen gestellt werden. Wir fordern von der Bundesregierung eine klare industriepolitische Linie, einen Technologiefahrplan für die militärische Luftfahrt und das Aufrechterhalten von Endlinien durch festgelegte Stückzahlen pro Jahr. Zeitenwende bedeutet auch, die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Industrie neu und vor allem besser aufzustellen und Planungssicherheit für beide Seiten und für die Beschäftigten zu gewährleisten."

Kurz vor dem NATO-Gipfel in Vilnius ging Pretzl auch auf die Bedeutung der Eurofighter für Großeinsätze wie auch die Luftüberwachung der NATO-Ostflanke im Baltikum ein: „Wir sind stolz auf die Fähigkeiten und Bereitschaft unserer Maschinen, die den Auftrag und die Rolle der deutschen und verbündeter Luftwaffen stärken und den Kampfpiloten Verlässlichkeit garantieren. Dadurch sorgen Deutschland und die Eurofighter-Nationen für mehr Sicherheit des NATO-Luftraums, besonders in Zeiten eines grausamen Angriffskrieges in Europa.“

Airbus Manching will auch bei unbemannter Militärluftfahrt vorne mit dabei sein

Ebenfalls genannt wurden die lebensrettenden Einsätze des Transportfliegers A400M wie etwa die Evakuierungsmissionen in Kabul und Khartum oder auch die Soforthilfe der A400M und A330 MRTT nach Erdbeben in der Türkei und Syrien. Stefan Römelt, Standortleiter Airbus Manching, ergänzte: „Mit unseren neuen Programmen Eurodrone und FCAS (Future Combat Air System) werden wir hier am Standort Manching ein neues Kapitel der bemannten und unbemannten Militärluftfahrt aufschlagen und damit unsere technologische Spitzenposition in Europa auch in Zukunft unterstreichen. Wir wachsen stark, wir rekrutieren viel und sind bemüht, unsere Position als attraktiver Arbeitgeber in der Region weiter zu forcieren. Wir sind sehr stolz, dass nach einer schmerzhaften Produktionsunterbrechung endlich wieder deutsche Quadriga Eurofighter in Manching endmontiert werden. Nun muss der nahtlose Produktionsübergang zur fünften Eurofighter-Tranche gesichert werden.“ (AZ, dopf)