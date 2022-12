Neuburg

vor 18 Min.

Bis 2023 im Gefängnis: Karlshulder bestellt Rauschgift im Internet

Plus Zwei Karlshulder müssen sich vor Gericht verantworten und weisen die Schuld jeweils dem anderen zu. Ein 24-Jähriger bleibt über Weihnachten in Untersuchungshaft.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Mit Weihnachten in Freiheit wird es nichts für einen 24-jährigen Karlshulder. Er ist wegen Rauschgiftkonsums angeklagt, sein Prozess vor dem Amtsgericht Neuburg ist aber am Mittwoch noch nicht zu Ende gegangen. Bis zur Fortsetzung am 11. Januar bleibt der junge Mann in Untersuchungshaft in der JVA Augsburg-Gablingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen