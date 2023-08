Hochwasserwarnung für die Donau: So bereitet sich Neuburg vor

Wegen des anhaltenden Dauerregens steigt der Pegel der Donau stetig an. In Neuburg lässt die Stadt deshalb Wege sperren und den Camping-Stellplatz räumen.

Lange Zeit hat der tropisch heiße Sommer den Donaupegel extrem sinken, Weiher austrocknen und Feldfrüchte verdorren lassen. Die Fachbehörden haben seit Wochen aus Sorge um das Grundwasser Alarm geschlagen. Mittlerweile ist die Dürreperiode vorbei - und das Wetter schlägt ins andere Extrem. Starkniederschläge und anhaltender Dauerregen lassen derzeit den Pegelstand der Donau stetig steigen. Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt hat am Montag eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen für die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen sowie für die Stadt Ingolstadt ausgesprochen, die bis zum kommenden Mittwoch, 15 Uhr, gültig ist.

Am Montagnachmittag beträgt der Pegelstand an der Donau in Neuburg rund drei Meter. Bis Dienstag ist weiterhin ergiebiger Dauerregen vorhergesagt, weshalb sich an der Donau eine Hochwasserlage einstellen wird, so die Prognose. Der Hochwasserscheitel der Donau wird die Region laut Behörde von Dienstag- auf Mittwochnacht durchlaufen. In Neuburg wird die Meldestufe 1 (3,80 Meter) voraussichtlich in der Nacht auf Dienstag erreicht, am Dienstagmittag droht ein Anstieg auf die Meldestufe 3, was einem Wasserstand von 4,60 Meter an der Meldelatte entspricht, erklärt Martin Mayer, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Ingolstadt, im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese Stufe bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke und Keller überflutet sowie überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden können.

Hochwasserwarnung für die Donau in Neuburg und Ingolstadt

Solange es nicht mehr regnet als aktuell vorhergesagt, sei die Lage aus Mayers Sicht jedoch "nicht dramatisch". Man profitiere aktuell davon, dass man "nur" mit ergiebigem Dauerregen zu tun hat, jedoch weniger mit plötzlichem Starkregen. So könne man fundierte Vorhersagen treffen und einigermaßen abschätzen, wann welche Wassermassen die Region erreichen. Auch die zuletzt völlig vertrockneten Böden seien durch die tagelangen und moderaten Regengüsse schneller aufgeweicht, sodass das Wasser einigermaßen versickern kann, erklärt der Behördenleiter.

Der Donaupegel in Neuburg könnte bis Mittwoch auf 4,80 Meter ansteigen, was der Meldestufe 3 entspricht. Foto: Elisabeth Sutner

Die Stadt Neuburg bereitet sich angesichts der Prognosen vor. Das für den Hochwasserschutz zuständige Tiefbauamt rechnet aktuell im Laufe des kommenden Mittwochs mit einem Höchststand von 4,80 Meter, was einige Auswirkungen auf Neuburg hätte, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Als erste Maßnahme nimmt das THW am Montagnachmittag das Kunstwerk „undundund“ aus der Donau und gleichzeitig beginnt der städtische Bauhof damit, unmittelbar an der Donau verlaufende Wege abzusperren. Betroffen sind laut Stadt Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens.

Die Pegel der Donau in Neuburg und Ingolstadt steigen

Am Dienstagabend soll nach jetzigem Planungsstand vorsorglich der mobile Hochwasserschutz an der Hölle bei der Donaubrücke aufgebaut werden, was unweigerlich zu einer Sperrung des Nachtbergweges führt. Der Camping-Stellplatz an der Schlösslwiese muss am Dienstag geräumt werden, die Camper werden persönlich informiert, kündigt die Stadt an. Grundstückseigentümer werden außerdem darauf hingewiesen, dass durch den erhöhten Pegelstand der Donau auch der Grundwasserstand erheblich zunimmt. In diesem Zusammenhang weist die Stadt auf die Informationen der Hochwasserschutzbroschüre hin, die auf www.neuburg-donau.de zu finden ist.

Den ständig aktualisierten Pegelstand der Donau finden Bürgerinnen und Bürger auf der offiziellen Homepage des Hochwassernachrichtendienstes Bayern: www.hnd.bayern.de