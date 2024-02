Neuburg

vor 48 Min.

Krankenhaus-Konzept ohne Neuburg: Wird die Klinik in der Region 10 abgehängt?

Plus Die Kliniken der Region 10 sollen stärker zusammenarbeiten - doch Neuburg kommt in den Planungen bislang nicht vor. Das löst vor Ort Verwunderung und Sorgen aus.

Von Andreas Zidar

Das Neuburger Krankenhaus soll in der Region 10 künftig nicht alleine dastehen. Dieses Signal sendete der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Hintergrund ist das Strukturgutachten der Beraterfirma PwC, das jüngst vorgestellt wurde. Darin geht es um die Zusammenarbeit des Klinikums Ingolstadt mit den umliegenden Krankenhäusern in Eichstätt, Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Mainburg und Kösching - die Häuser versprechen sich davon wirtschaftliche Synergieeffekte. Neuburg ist bei dieser geplanten Kooperation aktuell außen vor. Die Verantwortlichen in der Großen Kreisstadt befürchten, dass der Standort abgehängt werden könnte, und möchten jetzt aktiv werden.

Neuburg ist nicht im Krankenhaus-Gutachten der Region 10

"Bedauerlicherweise blieb bei den Analysen und Handlungsempfehlungen des Strukturgutachtens das in Neuburg sitzende Ameos Klinikum St. Elisabeth außen vor, obwohl vom Neuburger Ameos Klinikum eine deutlich umfangreichere Absicherung der Krankenhaus-Grund- und Regelversorgung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen sichergestellt wird als vom Kreiskrankenhaus Schrobenhausen", hatte der zweite Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) in seinem Antrag geschrieben. Die Kinderklinik in Neuburg stelle überregional eine wesentliche Säule der Gesundheitsversorgung dar. Doch Habermeyer sieht bislang kein Interesse der aktuellen Auftraggeber des Strukturgutachtens an einer Einbindung des Neuburger Krankenhauses, dieses werde "völlig ausgeklammert". Ein Umstand, den er als "fatal" bezeichnete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen