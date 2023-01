Neuburg-Schrobenhausen

Kantinenessen für viele Kinder, Arbeitnehmer und Studentinnen teurer

Max Sparhuber im Betriebsrestaurant in Haus der Maschinenringe in Neuburg.

Plus Die gestiegenen Lebensmittelkosten wirken sich auch auf die Essenspreise in Kitas, Schulen, Unis und Betrieben aus. Wo die Preise steigen und wo sie bleiben.

Von Dorothee Pfaffel

Kartoffeln, Salz, Fett. Für eine Portion Pommes braucht man nicht viel. Und teuer dürfte sie auch nicht sein. Sollte man meinen. Doch gerade an einer Portion Pommes wird deutlich, wie sich die gestiegenen Lebensmittelpreise auch auf Essen in Mensen von Universitäten auswirken, erklärt Uwe Scheer, Pressesprecher des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg, das auch für die Essensausgabe an der Katholischen Universität (THI) und der Technischen Hochschule (THI) in Eichstätt und Ingolstadt zuständig ist. Fett sei um 100 Prozent teurer geworden, Pommes im Einkauf um 60 Prozent, sagt Scheer. Da konnte das Studierendenwerk seine Preise nicht halten. Ein Problem, das auch Kantinen in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Unternehmen in der Region kennen.

