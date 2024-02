Neuburg

Wie agiert die AfD in Neuburg und der Region?

Bei der Demo "Aufstehen gegen Hass und Rassismus" kamen in Neuburg über 2000 Menschen zusammen. Auf Plakaten und Bannern plädierten sie für Vielfalt und Demokratie.

Plus 2000 Menschen demonstrieren in Neuburg gegen die AfD. Lokale Vertreter der Partei tauchen ab. Seit Jahren agieren sie abseits der Öffentlichkeit und lassen doch keine Zweifel an der Treue zur Parteilinie aufkommen.

Von Barbara Wild

Ob beim Stammtisch der AfD am vergangenen Montag darüber gesprochen wurde, dass zwei Tage zuvor 2000 Menschen klare Kante gegen Rechtsextremismus, Hass und auch gegen die AfD gezeigt haben? Es bleibt das Geheimnis der Teilnehmer. Wo der Stammtisch stattfindet, ebenfalls. Zwar lädt der Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen regelmäßig zum Treffen. Der Veranstaltungsort wird Interessierten allerdings nur auf Nachfrage mitgeteilt. Während Deutschland gegen Rechtsextremismus aufsteht, in Nachbarlandkreisen Kreisräte der AfD angesichts der jüngsten Enthüllungen zu Geheimtreffen in Potsdam und Dasing aus der Partei austreten, geht die AfD auf Kreisebene auf Tauchstation.

Kreisvorsitzende der AfD in Neuburg wehrt Nachfragen zu Geheimtreffen in Potsdam und Dasing ab

Mehrfache Anfragen dieser Zeitung bei den lokalen Vertretern werden abgeblockt. "Ich möchte mich nicht dazu äußern, es wird ohnehin alles verdreht", sagt die AfD-Kreisvorsitzende und Neuburger Stadträtin Christina Wilhelm kurz angebunden am Telefon. "Vielleicht nicht von Ihnen als Lokalzeitung, aber sonst schon", schiebt sie nach und beendet höflich, aber bestimmt das Gespräch. Nachfragen oder ein Austausch über die politische Arbeit, über Inhalte und Ziele, sind nicht gewünscht. Es ist ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch die politische Arbeit der selbst ernannten Alternative für Deutschland zieht.

