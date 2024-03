Schrobenhausen/Ingolstadt

Weiterer Schritt zur CO2-Neutralität: Audi baut PV-Anlagen auf Parkhäusern

Plus Gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft will Autobauer Audi auf drei Parkhausdächern PV-Anlagen errichten. Wie Bürger und Mitarbeiter davon profitieren können.

Von Manfred Dittenhofer

Ein hohes Ziel für den Klimaschutz hat sich die Audi AG gesteckt. Sie ist auf dem Weg hin zur CO 2 -Neutralität. Mit dem Bau von Fotovoltaik-Kraftwerken auf den Dächern von drei Parkhäusern macht das Unternehmen einen weiteren Schritt in diese Richtung. Und als Planer und Generalunternehmer baut der Weltkonzern unter anderem auf eine regionale Genossenschaft mit Sitz in Schrobenhausen.

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Aichach setzt mit dem Automobilkonzern sein bisher größtes Fotovoltaik-Projekt um. Und wie bei einer Genossenschaft üblich kann sich jeder ab einer Summe von 1000 Euro an der Anlage beteiligen, und vor allem der Kleinanleger ist gefragt. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der BEG, bei der man bereits mit einem Anteil von 100 Euro einsteigen kann. Für Audi-Mitarbeiter sind 50 Prozent der zu vergebenden Anteile reserviert.

