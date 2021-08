Kreisliga Ost: Jubel in Untermaxfeld und Rennertshofen

Sowohl die Mösler als auch der Aufsteiger gewinnen ihre Heimspiele. Enttäuschung dagegen in Burgheim.

Die TSG Untermaxfeld bleibt in der Kreisliga Ost weiter auf der Erfolgsspur. Auch im Heimspiel gegen den TSV Rain II kamen die Mösler zu einem 3:0-Erfolg. Seinen ersten Sieg feierte auch Aufsteiger FC Rennertshofen mit dem 3:1 gegen den BC Aresing. Dagegen musste sich der TSV Burgheim dem BC Adelzhausen geschlagen geben.

Burgheim – Adelzhausen 1:2

Die extrem verjüngte Burgheimer Mannschaft ging als klarer Außenseiter in das Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten aus Adelzhausen. Doch das war den TSV’lern egal. Sie erzielten gleich mit dem ersten Angriff den Führungstreffer. Nach einem Pass von Markus Kugler schob Torjäger Lukas Biber aus spitzem Winkel ein. In der Folge entwickelte sich ein flottes Spiel. Mehr Aktionen hatte Adelzhausen, aber die Hausherren hielten dagegen. Die auffälligste Szene Mitte der ersten Halbzeit war ein böses Foul der Adelzhausener. Der ansonsten gute Schiedsrichter ließ Gnade vor Recht ergehen und zückte nur Gelb. Kurz darauf setzte sich Kugler am Strafraum der Gäste durch. Seinen Schlenzer entschärfte der BCA-Keeper nur mit Mühe. Im Anschluss parierte Oldie Matthias Karmann einen Kopfball der Gäste. Zudem entschärfte er kurz vor der Pause zwei stramme Distanzschüsse.

Mit der ersten Aktion in Halbzeit zwei fiel dann aber doch der Ausgleich. Nach einer Ecke kullerte der Ball aus dem Getümmel unhaltbar ins Tor (47.). Adelzhausen war danach zwar weiter am Drücker, aber die Riesenchance zur Führung hatte Biber für den TSV: Alleine auf’s Gäste-Gehäuse zulaufend, verzog er knapp. In der 81. Minute waren es schließlich die Gäste, die nochmals jubeln durften. Völlig vergessen von der Burgheimer Defensive stand Patrick Schuch am „Sechzehner“ frei und schlenzte überlegt ins rechte Eck. Burgheim bäumte sich zwar nochmals auf. Letztendlich konnte man sich aber keine klare Möglichkeit mehr erspielen und es blieb beim nach den Spielanteilen verdienten Auswärtssieg. (tsv)

Untermaxfeld – Rain II 3:0

Dank einer starken Teamleistung kam die TSG Untermaxfeld im Heimspiel gegen die „Zweite“ des TSV Rain zu einem Erfolg. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften bereits im Mittelfeld. Das tief stehende Heimteam versuchte über gefährliche Konter, den Gast aus Rain in Bedrängnis zu bringen. Die erste nennenswerte Chance verbuchte Nico Schröttle in der 17. Minute per Alleingang. Sein Schuss wurde jedoch souverän von Heimkeeper Florian Gläser pariert. Der erste schnelle TSG-Konter – angetrieben von Fabian Vollmeier – führte gleich zum Torerfolg. Vollmeier selbst verwandelte den Ball nach gutem Zusammenspiel der TSG-Offensive zum 1:0 (29.). Nach einem langen Zuspiel auf Daniel Vetter konnte dieser nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden. Matthias Guther verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0 (39.). Nach Wiederbeginn versuchten die Tillystädter immer wieder, die Abwehr der TSG zu knacken – allerdings ohne Erfolg! Auf den ausgeübten Druck der Rainer Offensive wussten die Mösler immer eine passende Antwort. Den vorentscheidenden Nadelstich setzte schließlich Michael Beck in der 77. Minute mit einem toll herausgespielten Konter. Somit ist der TSG Untermaxfeld der Punktspiel-Start mit zwei Siegen mehr als geglückt. (tsg)

Erfolgreicher Auftritt: Daniel Vetter (links) und die TSG Untermaxfeld besiegten die „Zweite“ des TSV Rain verdient mit 3:0. Foto: Roland Geier

Rennertshofen – Aresing 3:1

Einen tollen Einstand konnte der FC Rennertshofen bei seinem Kreisliga-Debüt auf dem neuen Sportgelände feiern. In einem hochinteressanten Match, das von beiden Seiten sehr offensiv geführt wurde, behielten die Gastgeber verdient die Oberhand. Von Beginn an gaben beide Teams Vollgas und kamen auch zu zahlreichen Torraumszenen. Bereits in der 9. Minute gingen die Gäste nach einer Freistoßflanke durch einen Kopfball ihres Co-Trainers Pavel Klauser in Führung. Nur vier Minuten später stand Simon Pickhard am langen Pfosten goldrichtig und konnte zum 1:1 einnetzen. Benjamin Kohler hätte den FCR in Führung schießen können, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Gästekeeper (25.) Nur zehn Zeigerumdrehungen später hatten die BC’ler innerhalb kurzer Zeit zwei gute Chancen. Aber sowohl Dominik Hormann als auch Mathias Höß vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff servierte Philipp Stadler den Ball mustergültig für Simon Pickhard, der aber in Keeper Simon Irrenhauser seinen Meister fand. Kurz nach dem Wechsel marschierte Stadler zweimal energisch über links, fand aber in der Sturmmitte keinen Abnehmer. Glück hatte der FCR nach einem Freistoß von David Ibraimovic, als der Ball an den Pfosten klatschte und dann an der Linie entlang lief, wo Lukas Ferschl gerade noch klären konnte. Als dann Stadler in der 75. Minute alleine auf’s Gästetor zulief, den Ball aber drüber setzte, dachten viele, es bliebe beim Unentschieden. Mit zwei blitzsauber herausgespielten Angriffen schaffte der FCR dann in der 85. und 87. Minute doch noch den „Dreier“. Zunächst ließ Pickhard einen Gegenspieler ins Leere laufen und sah dann den frei stehenden Khalid Abunemah, der zum Führungstreffer traf. Die endgültige Entscheidung fädelte zunächst Marian von Bornhaupt ein, der auf Simon Pickhard spielte. Dieser legte mustergültig für Stadler auf, der zum 3:1-Endstand traf. (abs)

Langenmosen - Rinnenthal 5:0

Nach der 1:4 Auftaktniederlage beim Geheimfavoriten SSV Alsmoos/Petersdorf empfing die DJK Langenmosen mit dem BC Rinnenthal den nächsten Titelanwärter. Die Gäste hatten mit dem 3:0 gegen den TSV Burgheim einen optimalen Start hingelegt . In Langenmosen gab es dann aber für den BCR schon fast traditionell nichts zu holen. Die Kellner-Schützlinge siegten doch überraschend hoch mit 5:0. Christoph Engel traf früh zum 1:0 (8.). Ein Eigentor sorgte für die 2:0-Pausenführung (20.). Andreas Brumm erhöhte auf 3:0 (57.). Brumm war auch für den vierten DJK-Treffer verantwortlich. Joker Niklas Schuller traf zum 5:0 (78.). (djk)