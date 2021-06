Mitmachen, mitfiebern – und gewinnen!

Bei unserem traditionellen „NR-Tippfieber“ gibt es diesmal Geldpreise in Höhe von 500 Euro zu ergattern, die die VR Bank Neuburg-Rain zur Verfügung stellt. Teams müssen die Vorrunden-Partien der Fußball-EM tippen

Am Freitag, 11. Juni, beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien die Fußball-Europameisterschaft 2021. Und was wäre solch ein sportliches Großereignis – selbst in Corona-Zeiten – ohne unser traditionelles und beliebtes Tippspiel „NR-Tippfieber“? Diesmal in Zusammenarbeit mit der VR Bank Neuburg-Rain.

Spielregeln:

Zum „NR-Tippfieber“ sind Mannschaften aus allen Sportarten beziehungsweise Altersklassen aufgerufen, wobei jedes Team (Beispiel: Verein: FC Ehekirchen; Abteilung: Fußball; Mannschaft: C-Jugend oder TC am Brandl/Tennis/Junioren) nur mit einem Tippschein teilnehmen kann (Spielführer = Ansprechpartner).

Zu tippen sind alle 36 Vorrundenspiele der Europameisterschaft 2021 (siehe Tippschein). Für jedes richtig vorausgesagte Ergebnis gibt es drei Punkte, der richtige Spielausgang (aber ein falsches Resultat) wird mit einem Zähler honoriert. Die jeweils aktuelle „Tippfieber-Tabelle“ erscheint im Sportteil der Neuburger Rundschau (hier jedoch mit einem Tag Verzögerung, da viele Spiele erst am späten Abend beginnen) sowie online unter www.neuburger-rundschau.de.

Das Tipp-Team, welches nach Ende der Vorrunde die meisten Punkte gesammelt hat, steht als Gesamtsieger fest. Belegen zwei oder mehrere Mannschaften zum Schluss denselben Platz, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Preise:

1. Platz: Geldpreis in Höhe von 200 Euro.

2. Platz: Geldpreis in Höhe von 100 Euro

3. bis 6. Platz: Geldpreis in Höhe von jeweils 50 Euro

Alle Geldpreise werden von der VR-Bank Neuburg-Rain zur Verfügung gestellt.

Einsende-Möglichkeiten:

Einsendeschluss für unser großes Tippspiel ist bereits am Donnerstag, 10. Juni, um 15 Uhr (es gilt das Datum des Poststempels). Dabei gibt es drei Möglichkeiten, den Tippschein der Neuburger Rundschau zukommen zu lassen:

lAuf dem Postweg: Neuburger Rundschau, Stichwort „NR-Tippfieber“, Färberstr. C 89, 86633 Neuburg

lEinwurf im Briefkasten: Selbstverständlich kann der Tippschein auch direkt bei uns im Briefkasten eingeworfen werden (Eingang Fürstgartencenter/Schmidstraße).

lPer Email: Tippschein einscannen und an redaktion@neuburger-rundschau.de (Betreff: NR-Tippfieber) senden.

Wir wünschen allen Mannschaften eine spannende Fußball-Europameisterschaft 2021, ein glückliches und goldenes Händchen sowie viel Spaß! Für Rückfragen jeglicher Art steht die Sportredaktion der Neuburger Rundschau selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. (nr)